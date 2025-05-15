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Siemens во II финквартале неожиданно увеличила чистую прибыль на 11%

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Крупнейший в Европе промышленный конгломерат Siemens AG во втором квартале 2025 финансового года увеличил чистую прибыль на 11%, а выручка превзошла ожидания.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в январе-марте составила 2,25 млрд евро по сравнению с 2,03 млрд евро за аналогичный период прошлого года.

Выручка увеличилась на 7% - до 19,76 млрд евро, объем заказов - на 10%, до 21,64 млрд евро.

Органический рост выручки составил 6%, заказов - 9%.

Консенсус-прогноз, представленный самой компанией, предусматривал чистую прибыль в размере 1,85 млрд евро, выручку - 19,22 млрд евро.

Компания подтвердила собственный прогноз и по-прежнему планирует в 2025 фингоду нарастить выручку на 3-7% в органическом выражении.

Siemens
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