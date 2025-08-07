Поиск

Германия в июне увеличила к маю и экспорт в Россию, и импорт из России

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Германия в июне увеличила экспорт в Россию на 10,3% по сравнению с маем - до 588,6 млн евро, сообщает Федеральное статистическое управление ФРГ Destatis.

Импорт из России в июне месяце подскочил на 46% м/м - до 142,97 млн евро.

Июньский экспорт в Россию был на 3,6% выше, чем годом ранее, импорт - ниже на 17,7%.

В январе-июне экспорт в Россию снизился на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, импорт - на 37,2%.

Совокупный объем германского экспорта с поправкой на календарные и сезонные факторы в июне увеличился на 0,8% относительно предыдущего месяца - до 130,5 млрд евро. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозировали рост экспорта на 0,5%.

Объем импорта повысился на 4,2%, до 115,6 млрд евро. Аналитики ожидали роста на 1%.

В годовом сравнении рост экспорта составил 2,4%, импорта - 7,9%.

Экспорт в США в июне сократился на 2,1% по сравнению с маем и обновил минимум с февраля 2022 года. Поставки в страны Европейского союза увеличились на 2,4%, в Китай - на 1,1%, в Великобританию - на 0,4%.

Импорт из государств ЕС в позапрошлом месяце вырос на 3,5%, из Китая - на 5,8%. Поставки из США подскочили на 19,8% - до 8,8 млрд евро, максимума с июня 2022 года. Импорт из Великобритании упал на 5,5%.

Профицит баланса внешней торговли Германии в июне сократился до 14,9 млрд евро с 18,5 млрд евро в мае.

Destatis Германия ФРГ
"Главпродукт" перешел под управление "Промсельхозинвеста"

В начале основной сессии индексы МосБиржи и РТС взлетели на 2,7%

Brent подорожала до $67,32 за баррель

Уолл-стрит закрылась в плюсе, Nasdaq прибавил 1,2% после новостей от Apple

Минэнерго РФ отметило, что динамика цен на бензин чуть опережает инфляцию

OpenAI обсуждает продажу акций с оценкой всей компании в $500 млрд

Apple намерена дополнительно инвестировать $100 млрд в США

