Германия сократила экспорт в РФ в апреле на 5,3% м/м, импорт из РФ упал на 22,6%

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Германия сократила экспорт в Россию в апреле на 5,3% по сравнению с мартом – до 629 млн евро. Об этом говорится в отчете Федерального статистического управления ФРГ (Destatis).

Импорт из РФ в позапрошлом месяце упал на 22,6% м/м до 87,2 млн евро.

Апрельский экспорт в Россию был на 9,3% ниже, чем годом ранее, импорт – на 50,3%.

В январе-апреле экспорт в РФ понизился на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, импорт рухнул на 41,7%.

Совокупный объем германского экспорта с поправкой на календарные и сезонные факторы в апреле сократился на 1,7% относительно предыдущего месяца – до 131,1 млрд евро. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозировали сокращение экспорта на 0,5%.

Объем импорта увеличился на 3,9% до 116,5 млрд евро, обновив максимум почти за два года.

Экспорт германских товаров в США в апреле упал на 10,5% по сравнению с мартом из-за повышенных импортных пошлин. Экспорт в Китай сократился на 5,9%, в Великобританию - на 2,1%. Тем временем поставки в страны Европейского союза увеличились на 0,9%.

Импорт из государств ЕС в позапрошлом месяце увеличился на 4,5%, из стран за пределами ЕС – на 3,5%. Импорт из США повысился на 3,9%, тогда как закупки товаров в Китае упали на 4,1%, в Великобритании – на 8,1%.

Профицит баланса внешней торговли Германии в апреле сократился до 14,6 млрд евро с 21,3 млрд евро в марте. Это минимальный показатель с прошлого октября.