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Импорт из России в Германию в мае вырос на 9,4%

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Германия сократила экспорт в Россию в мае на 12,1% по сравнению с апрелем - до 534 млн евро, говорится в отчете Федерального статистического управления ФРГ (Destatis).

Импорт из РФ в позапрошлом месяце вырос на 9,4% м/м - до 97,4 млн евро.

Майский экспорт в Россию был на 11,1% ниже, чем годом ранее, импорт - на 39,8%.

В январе-мае экспорт в РФ понизился на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, импорт рухнул на 41%.

Совокупный объем германского экспорта с поправкой на календарные и сезонные факторы в мае сократился на 1,4% относительно предыдущего месяца - до минимальных за четыре месяца 129,4 млрд евро. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозировали сокращение экспорта на 0,2%.

Объем импорта уменьшился на 3,8%, до 111,1 млрд евро, обновив минимум за пять месяцев.

Экспорт в США в мае упал на 7,7% по сравнению с апрелем и обновил минимум с марта 2022 года из-за американских пошлин. Экспорт в Китай сократился на 2,9%, в страны Европейского союза - на 2,2%. Поставки в Великобританию подскочили на 15,1%.

Импорт из государств ЕС в позапрошлом месяце сократился на 3,6%, из стран за пределами ЕС - на 4,1%. Импорт из США снизился на 10,7%, из Китая - на 1%, из Великобритании - на 4%.

Профицит баланса внешней торговли Германии в мае вырос до 18,4 млрд евро с 15,7 млрд евро в апреле.

ФРГ Германия
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