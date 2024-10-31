Maersk увеличил квартальную чистую прибыль почти в шесть раз

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Датская транспортно-логистическая компания A.P. Moeller-Maersk увеличила чистую прибыль в третьем квартале 2024 года почти в шесть раз на фоне повышения стоимости фрахта из-за сохраняющихся проблем с транспортировкой грузов через Красное море.

В июле-сентябре чистая прибыль Maersk составила $3,05 млрд по сравнению с $521 млн за аналогичный период прошлого года. Квартальная EBITDA компании выросла в 2,6 раза, до $4,8 млрд.

Выручка Maersk увеличилась на 30%, до $15,76 млрд с $12,13 млрд годом ранее.

Показатели EBITDA и выручка совпали с предварительными данными, опубликованными компанией 21 октября.

Выручка Maersk в сфере морских контейнерных перевозок в третьем квартале подскочила на 41%, до $11,1 млрд в связи с 56%-ным повышением ставок фрахта. Объемы перевозок увеличились на 0,3%.

Большинство контейнеровозов вынуждены обходить Красное море и Суэцкий канал из-за атак хуситов, начавшихся в конце прошлого года, и следовать по более длинному маршруту между Азией и Европой, огибая мыс Доброй Надежды (Южная Африка). Изменение маршрутов привело к задержкам поставок и роста стоимости фрахта.

На прошлой неделе Maersk в четвертый раз за последние полгода улучшила годовые прогнозы. Компания ожидает что ее базовая EBITDA (без учета расходов на реструктуризацию и интеграцию) в этом году составит $11-11,5 млрд, базовая EBIT - 5,2-5,7%, свободный денежный поток - не менее $3 млрд.

По прогнозу Maersk, объем мирового рынка контейнерных перевозок в 2024 году вырастет примерно на 6%.

С начала 2024 года капитализация компании снизилась на 12,3%.