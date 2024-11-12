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SoftBank Group получила рекордную за два года квартальную прибыль

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Японская SoftBank Group Corp. завершила второй квартал 2024 финансового года с рекордной чистой прибылью за два года благодаря ряду успешных размещений бумаг в Индии.

В июле-сентябре чистая прибыль компании составила 1,18 трлн иен ($7,7 млрд) против 931 млрд иен убытка годом ранее.

Выручка SoftBank Group в минувшем квартале выросла на 6% - до 1,77 трлн иен.

Консенсус-прогноз, подготовленный Visible Alpha, предусматривал чистую прибыль в размере 199,3 млрд иен при выручке в 1,77 трлн иен.

Прибыль фондов Vision, принадлежащих SoftBank, составила 608 млрд иен. Положительный показатель во многом стал следствием успешных первичных размещений акций таких индийских компаний как производитель электроскутеров Ola Electric Mobility Ltd. и онлайн-ритейлер Brainbees Solutions Ltd.

С начала 2024 года капитализация SoftBank Group подскочила в 1,5 раза, до 13,9 трлн иен, тогда как индекс Nikkei 225 прибавил 17,7%.

SoftBank SoftBank Group Индия Япония Brainbees Solutions Ltd Ola Electric Mobility Ltd
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