Грузия в I полугодии увеличила экспорт картофеля в 30 раз, основным рынком стала РФ

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Экспорт картофеля из Грузии в первом полугодии 2025 года составил 78,23 тыс. тонн, что в 30 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Национального статкомитета страны.

В стоимостном выражении экспорт вырос также в 30 раз, до $26,5 млн.

Основным рынком сбыта грузинского картофеля стала Россия, на долю которой в первом полугодии пришлось 50,35 тыс. тонн (64,3% от всего экспорта картофеля) на сумму $20,5 млн (77%).

Объем поставок картофеля из Грузии в РФ в первом полугодии в 3,6 раза превысил экспорт за весь 2024 год (14,05 тыс. тонн).

На втором месте по объему поставок картофеля из Грузии находится Азербайджан - 20,26 тыс. тонн на $3,7 млн, на третьем Армения - 3,74 тыс. тонн на $0,9 млн. Поставки картофеля в Белоруссию составили 3,09 тыс. тонн на $1,3 млн.

Импорт картофеля в Грузию в первом полугодии вырос на 22% - до 6,1 тыс. тонн (на $2,3 млн). Основной объем импорта (56,5%) приходится на Турцию.

В 2024 году Грузия экспортировала 35 тыс. тонн картофеля на $7,5 млн.

