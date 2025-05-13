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Египет в этом году в 4,6 раза увеличил поставки картофеля в РФ

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Египет в этом году, по данным на 11 мая, поставил в РФ 274,5 тыс. тонн картофеля, что в 4,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (59,3 тыс. тонн). Ввоз репчатого лука вырос в 1,7 раза, до 13 тыс. тонн в с 7,6 тыс. тонн, сообщает Россельхознадзор со ссылкой на данные ФГИС "Аргус-Фито".

В 2024 году Египет увеличил поставки в РФ апельсинов на 42,3%, до 297 тыс. с 208,7 тыс. тонн, мандаринов - в 2,2 раза, до 181,5 тыс. с 83,8 тыс. тонн.

Перспективы расширения взаимных поставок агропродукции были обсуждены на переговорах руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта с замминистра сельского хозяйства и мелиорации Египта Мустафой Эльсайядом.

Согласно пресс-релизу, Данкверт подчеркнул, что РФ заинтересована в расширении номенклатуры импортируемых из Египта фруктов и овощей, нетрадиционных для выращивания в условиях российского климата. Существует потенциал увеличения поставок в РФ рыбной продукции и ракообразных.

В свою очередь представители Египта проявили интерес к дальнейшему наращиванию импорта российского зерна и расширения ассортимента ввозимой зерновой продукции. В настоящее время более 99% российского экспорта приходится на пшеницу. При этом есть интерес к увеличению импорта и других видов зерновых культур, в том числе кукурузы, а также соевого жмыха.

Россельхознадзор Египет
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