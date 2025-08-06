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Цены на картофель в РФ за неделю снизились почти на 11%, огурцы вновь начали дорожать

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Снижение цен на плодоовощную продукцию в РФ продолжает ускоряться, на минувшей неделе сильнее всего подешевели картофель и капуста. Причем цены на капусту впервые оказались ниже, чем в начале года.

Как сообщил Росстат в среду, за неделю с 29 июля по 4 августа плодоовощная продукция подешевела на 4,6%. Неделей ранее снижение составляло 4,1%.

Так, цены на картофель упали на 10,8% (на 9,7% неделей ранее), капусту - на 9,7% (на 7,4%), свеклу - на 9,6% (на 10%), морковь - на 8,4% (на 6,5%), лук - на 6,3% (на 5,2%), помидоры - на 6% (на 5%), бананы - на 2,5% (на 2%), яблоки - на 0,4% (рост на 0,1%).

В то же время цены на огурцы повысились на 0,3%, неделей ранее было отмечено снижение на 1,7%.

Лидерство по росту цен с начала года сохраняет морковь - почти в 1,4 раза. Цены на яблоки стали выше на 27%, свеклу - на 13%, лук - на 10,7%, картофель - на 4,7%. Цены на капусту стали ниже, чем в начале года на 8,4%, на огурцы - на 57,2%, помидоры - на 35,3%, бананы - на 11,9%.

В 2024 году цены на плодоовощную продукцию выросли в РФ на 22,1%.

Росстат
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