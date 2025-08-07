Чистая прибыль "Юнипро" по МСФО в I полугодии снизилась до 20,89 млрд рублей

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "Юнипро" по МСФО в I полугодии 2025 года снизилась на 3,8% в годовом исчислении, до 20,89 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Выручка составила 64,12 млрд рублей (+1,8%).

Операционные расходы выросли на 14,2%, до 46,83 млрд рублей.

Операционная прибыль снизилась на 21,2%, до 17,3 млрд рублей.

На динамику выручки "Юнипро" в отчетном периоде оказали влияние рост выработки электроэнергии, а также сокращение доходов в связи с окончанием действия договора о предоставлении мощности (ДПМ) энергоблока №3 Березовской ГРЭС, сообщила "Юнипро".

Оплата мощности с апреля 2025 года модернизированного энергоблока №6 Сургутской ГРЭС-2, рост цены мощности модернизированного энергоблока № 1 Сургутской ГРЭС-2, ежегодная индексация цен продажи мощности по результатам конкурентного отбора, тарифов на продажу мощности по регулируемым договорам частично компенсировали негативный эффект от завершения ДПМ, говорится в сообщении.

"Юнипро" в России принадлежит пять ТЭС общей мощностью 11,3 ГВт. Немецкий энергохолдинг Uniper владеет 83,73% акций компании (с апреля 2023 года находятся под управлением Росимущества). В Uniper весной 2024 года заявили, что с конца 2022 года фактически не могут осуществлять операционный контроль над российским активом.