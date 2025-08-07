Поиск

Сервис заказа такси Lyft нарастил квартальную чистую прибыль в 8 раз

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Американский сервис заказа такси Lyft Inc. нарастил чистую прибыль во втором квартале 2025 года в восемь раз, увеличив выручку на 11%.

В апреле-июне чистая прибыль компании составила $40,3 млн, или 10 центов на акцию, по сравнению с $5 млн, или 1 центом на акцию, годом ранее. Консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков предполагал, что компания зафиксирует прибыль в 4 цента на акцию.

Квартальная выручка Lyft увеличилась до $1,59 млрд с $1,44 млрд годом ранее при среднем прогнозе экспертов в $1,61 млрд.

Количество активных пользователей сервиса на конец июня составило максимальные за всю историю 26,1 млн по сравнению с 23,7 млн годом ранее и 24,2 млн на конец первого квартала. Число совершенных поездок выросло на 14% в годовом выражении, до рекордных 234,8 млн (ниже прогноза рынка).

Совокупный объем заказов в приложении Lyft составил рекордные $4,49 млрд (на уровне прогноза), увеличившись на 12% в годовом и на 8% в поквартальном выражении.

По прогнозу компании, в третьем квартале совокупный объем заказов составит $4,65-4,8 млрд, то есть увеличится на 13-17% относительно аналогичного периода прошлого года. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял $4,59 млрд.

Lyft также прогнозирует увеличение числа поездок в этом квартале на 15-17% (mid-teens). Консенсус предполагал рост на 13,5%.

