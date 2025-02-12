Сервис заказа такси Lyft вернулся на прибыльный уровень в IV квартале

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Американский сервис заказа такси Lyft Inc. зафиксировал чистую прибыль в четвертом квартале 2024 года против убытка годом ранее, увеличив выручку на 27%.

Показатели выручки и совокупных заказов в приложении Lyft, а также прогноз компании на текущий квартал не оправдали ожиданий. Акции Lyft подешевели на 11% на дополнительных торгах во вторник.

Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в октябре-декабре составила $61,7 млн по сравнению с чистым убытком в $26,3 млн за аналогичный период предыдущего года. Консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков предполагал, что компания зафиксирует убыток в $3,4 млн.

Квартальная выручка Lyft увеличилась до $1,55 млрд с $1,22 млрд годом ранее при среднем прогнозе экспертов в $1,56 млрд.

Количество активных пользователей сервиса на конец декабря составило 24,7 млн (прогноз рынка - 24,6 млн) по сравнению с 22,4 млн годом ранее и 24,4 млн на конец третьего квартала. Число совершенных поездок выросло на 15% в годовом выражении, до рекордных 219 млн.

Совокупный объем заказов в приложении Lyft составил $4,28 млрд (прогноз рынка - $4,32 млрд), увеличившись на 15% в годовом и на 4% в поквартальном выражении.

Согласно прогнозу компании, в первом квартале совокупный объем заказов составит $4,05-4,2 млрд, то есть увеличится на 10-14% относительно аналогичного периода прошлого года. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составляет $4,24 млрд.

Lyft также прогнозирует увеличение числа поездок в этом квартале на 15-16%.

Совет директоров компании одобрил программу обратного выкупа акций на $500 млн. Программа не имеет определенных сроков, ее реализация будет зависеть от широкого круга факторов, включая цену акций, а также рыночные условия.

За последние 12 месяцев стоимость акций Lyft выросла на 18,6%.