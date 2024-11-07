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Сервис заказа такси Lyft увеличил число активных пользователей до рекорда

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Американский сервис заказа такси Lyft Inc. увеличил выручку в третьем квартале 2024 года на 32% благодаря росту числа его активных пользователей до рекордного уровня

В июле-сентябре выручка компании составила $1,52 млрд против $1,16 млрд годом ранее. Консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков для этого показателя составлял $1,44 млрд.

Количество активных пользователей сервиса на конец сентября составило 24,4 млн по сравнению с 22,4 млн годом ранее и 23,7 млн на конец июня.

Число совершенных поездок выросло на 16% в годовом выражении, до рекордных 216,7 млн. Показатель превысил уровень второго квартала на 5,6%.

Совокупный объем заказов в приложении Lyft составил $4,1 млрд (прогноз рынка - $4,08 млрд), увеличившись на 16% в годовом и на 2% в поквартальном выражении.

Компания в июле-сентябре зафиксировала чистый убыток в размере $12,4 млн по сравнению с $12,1 млн годом ранее. Показатель учитывает разовые расходы на реструктуризацию в размере $36,4 млн. Во втором квартале текущего года Lyft впервые в своей истории зафиксировала чистую прибыль.

Согласно прогнозу компании, в четвертом квартале совокупный объем заказов составит $4,28-4,35 млрд, то есть увеличится на 15-17%. Эксперты в среднем ожидают этот показатель на уровне $4,23 млрд.

Годовой прогноз Lyft предусматривает рост совокупного объема заказов "примерно на 17%".

В среду компания объявила о заключении партнерств с Mobileye, Mobileye, May Mobility и Nexar для коммерциализации сферы роботакси. Lyft планирует предлагать услугу заказа беспилотных автомобилей этой компании на своей платформе.

Акции Lyft взлетели в цене на 20,5% на дополнительных торгах в среду. С начала 2024 года их стоимость снизилась на 3,9%.

Lyft США
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