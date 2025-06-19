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Банк Англии ожидаемо сохранил ставку на уровне 4,25%

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 4,25% по итогам июньского заседания, завершившегося в четверг, говорится в сообщении британского ЦБ.

Решение совпало с консенсус-прогнозами аналитиков.

За сохранение ставки проголосовали шестеро из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC), трое (Свати Дингра, Дейв Рамсден и Алан Тейлор) выступил за ее снижение на 25 базисных пунктов, до 4%.

Британский ЦБ дважды снижал ставку на 25 б.п. в текущем году и дважды - в прошлом году.

Регулятор указал на существенный прогресс в вопросе дезинфляции за последние два года на фоне ограничительной денежно-кредитной политики и ослабления прошлых внешних шоков.

"Это позволило MPC постепенно снизить жесткость денежно-кредитной политики", при этом ставка остается ограничительной для борьбы с инфляционным давлением, говорится в сообщении ЦБ.

Руководство британского ЦБ отметило, что инфляция в стране в мае повысилась до 3,4% с мартовских 2,6%, что в целом соответствует ожиданиям. Во многом это вызвано увеличением цен на энергоносители.

Банк Англии ожидает, что инфляция будет колебаться около текущего уровня до конца года, а затем вернется к целевым 2% в следующем году.

Темпы роста ВВП Великобритании остаются слабыми, а рост зарплат в стране продолжает замедляться. Руководство ЦБ продолжит внимательно следить за тем, как более медленный рост зарплат отразится на показателе потребительской инфляции.

"Глобальная неопределенность остается повышенной. Цены на энергоносители выросли из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке", - отмечается в пресс-релизе.

С учетом неопределенности, а также сохраняющегося тренда на дезинфляцию Банк Англии считает уместным "постепенный и осторожный подход к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики". При этом курс ДКП "должен оставаться ограничительным в течение достаточно долгого времени, пока риски устойчивого возвращения инфляции к целевому уровню в 2% в среднесрочной перспективе не рассеются".

Комитет будет принимать решение о корректировке ДКП на каждом заседании отдельно, у него нет заранее определенной траектории изменения ставки.

Следующее заседание Банка Англии состоится 7 августа и будет сопровождаться публикацией обновленных макроэкономических прогнозов.

Курс фунта стерлингов к доллару США к 14:17 по московскому времени снижается менее чем на 0,1% и составляет $1,3414 по сравнению с $1,3421 на закрытие предыдущей сессии. Британский фондовый индекс FTSE 100 теряет 0,25%.

Банк Англии Великобритания
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