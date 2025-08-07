Поиск

Число заявок на пособие по безработице в США выросло на 7 тыс., выше прогноза

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 7 тыс. - до 226 тыс., говорится в отчете министерства труда США.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число новых заявок составило 219 тыс., а не 218 тыс., как сообщалось прежде.

Аналитики в среднем ожидали роста количества заявок до 221 тыс., по данным Trading Economics.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, сократилось до 220,75 тыс. по сравнению с 221,25 тыс. неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 26 июля, составило 1,974 млн по сравнению с пересмотренными 1,936 млн неделей ранее. Эксперты в среднем ожидали повышения показателя до 1,950 млн с ранее объявленного уровня предыдущей недели в 1,946 млн.

