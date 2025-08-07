Поиск

ConocoPhillips сократила квартальную чистую прибыль на 15%

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Американская нефтяная компания ConocoPhillips во втором квартале 2025 года снизила чистую прибыль на 15%, при этом скорректированный показатель оказался лучше ожиданий.

В апреле-июне чистая прибыль компании составила $1,971 млрд, или $1,56 в расчете на акцию, против $2,329 млрд, или $1,98 на акцию, годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов опустилась до $1,42 на бумагу с $1,98.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали скорректированную прибыль на уровне $1,35 на бумагу. Респонденты LSEG прогнозировали $1,38.

Объем добычи Conoco в минувшем квартале вырос на 23% - до 2,391 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки с 1,945 млн бнэ/с годом ранее. Средняя цена реализации углеводородов упала на 19% - до $45,77 за баррель по сравнению с $56,56 за баррель в прошлом году.

Компания планирует, что в третьем квартале добыча будет находиться в диапазоне 2,33-2,37 млн бнэ/с. В целом в 2025 году она ожидается в районе 2,35-2,37 млн бнэ/с.

Conoco сохранила размер квартальных дивидендов на уровне $0,78 на акцию. Выплаты пройдут 2 сентября, закрытие реестра акционеров назначено на 18 августа.

В минувшем квартале компания вернула акционерам $2,2 млрд в виде дивидендных выплат и выкупа своих акций.

