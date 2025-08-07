Трамп заявил, что сроки дедлайна для украинского урегулирования зависят от РФ

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что решение об установленном им дедлайне по урегулированию конфликта на Украине будет зависеть от того, какие действия предпримет президент РФ Владимир Путин.

"Это зависит от него (Путина - ИФ)", - сказал Трамп в четверг, отвечая на вопрос о том, остается ли в силе дедлайн для России, срок которого истекает в пятницу.

"Мы посмотрим, что он скажет", - добавил американский лидер.