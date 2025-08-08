Рубль чуть подешевел в пятницу утром в рамках коррекции

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Китайский юань слегка подрос на Московской бирже в пятницу утром, рубль немного снизился на старте торгов в рамках коррекции после умеренного укрепления накануне на ожиданиях скорой личной встречи президентов России и США, что дает некоторую надежду на возможное начало мирного урегулирование конфликта вокруг Украины; некоторое давление на курс нацвалюты оказывают и снижающиеся цены на нефть.

По итогам первой минуты торгов китайский юань вырос на Московской бирже на 4,05 коп. - до 11,031 рубля. Китайская валюта при этом оказалась на 1,4 коп. выше уровня действующего официального курса.

Встреча Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что готов к встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, даже если он пока не намерен проводить переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. "Нет", - сказал Трамп, отвечая на вопрос, должна ли состояться встреча Путина и Зеленского перед переговорами российского и американского президентов. "Они бы хотели встретиться со мной. И я сделаю все, чтобы остановить гибель людей", - добавил глава Белого дома.

Кроме того, Трамп заявил, что решение об установленном им дедлайне по урегулированию конфликта на Украине будет зависеть от того, какие действия предпримет президент Путин. "Это зависит от него (Путина - ИФ)", - сказал Трамп в четверг, отвечая на вопрос, остается ли в силе дедлайн для России, срок которого истекает в пятницу. "Мы посмотрим, что он скажет", - добавил американский лидер.

В четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналистам, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов двух стран Путина и Трампа в ближайшие дни; сейчас началась проработка саммита. По словам Ушакова, место проведения встречи президентов РФ и США согласовано, о нем Кремль проинформирует позже. Ушаков отметил, что упомянутый спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского был оставлен российской стороной без комментария.

Цены на нефть

В свою очередь нефть умеренно дешевеет в пятницу утром и завершает неделю максимальным падением с конца июня в связи с опасениями инвесторов в отношении возможных последствий американских пошлин для мировой экономики. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:01 по московскому времени составила $65,9 за баррель, что на 0,8% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты опустились в цене на 0,69%, до $66,43 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,88%, до $63,32 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на 0,73%, до $63,88 за баррель.

С начала этой недели цены на нефть опустились уже более чем на 5%.

В четверг вступили в действие американские пошлины для ряда торговых партнеров США. В связи с этим трейдеры опасаются ослабления глобальной экономической активности и спроса на нефть, отмечают эксперты ANZ Bank. Это происходит на фоне продолжающегося наращивания добычи странами ОПЕК+. Введение Вашингтоном дополнительных пошлин в 25% для Индии в связи с закупками российской нефти сдержало снижение рынка на текущей неделе. Однако Трамп допустил возможность отмены этих пошлин в случае украинского урегулирования.

Комментарии аналитиков

По словам руководителя отдела инвестиционного консультирования компании "Алор Брокер" Алексея Антонова, пара "юань-рубль" открыла четверг гэпом вниз и смогла закрыть день на копейку ниже отметки 11 рублей. Однако говорить о пробое данного уровня пока рано. Политика будет очень краткосрочно влиять на котировки нацвалюты, поскольку крупных спекулянтов, способных не только двинуть, но и удержать рынок, сейчас нет. "Курс рубля определяется балансом спроса и предложения валюты, а он обещает сдвинуться в сторону дефицита долларов и юаней. Поэтому при первых признаках разворота пары "юань-рубль" вверх ее стоит спекулятивно покупать. Торги парой от шорта выглядят более рискованно", - считает Антонов.

"Позитивная рыночная динамика накануне была обусловлена в основном реакцией инвесторов на новости о подготовке личной встречи президентов России и США. Сегодня на рынке не исключается повышенная волатильность из-за истечения срока ультиматума президента США Дональда Трампа в адрес России. Кроме того, внимание участников рынка привлечет публикация Банком России обзора рисков финансовых рынков", - отмечают аналитики компании "Цифра брокер".