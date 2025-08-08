Поиск

Рубль чуть подешевел в пятницу утром в рамках коррекции

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Китайский юань слегка подрос на Московской бирже в пятницу утром, рубль немного снизился на старте торгов в рамках коррекции после умеренного укрепления накануне на ожиданиях скорой личной встречи президентов России и США, что дает некоторую надежду на возможное начало мирного урегулирование конфликта вокруг Украины; некоторое давление на курс нацвалюты оказывают и снижающиеся цены на нефть.

По итогам первой минуты торгов китайский юань вырос на Московской бирже на 4,05 коп. - до 11,031 рубля. Китайская валюта при этом оказалась на 1,4 коп. выше уровня действующего официального курса.

Встреча Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что готов к встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, даже если он пока не намерен проводить переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. "Нет", - сказал Трамп, отвечая на вопрос, должна ли состояться встреча Путина и Зеленского перед переговорами российского и американского президентов. "Они бы хотели встретиться со мной. И я сделаю все, чтобы остановить гибель людей", - добавил глава Белого дома.

Кроме того, Трамп заявил, что решение об установленном им дедлайне по урегулированию конфликта на Украине будет зависеть от того, какие действия предпримет президент Путин. "Это зависит от него (Путина - ИФ)", - сказал Трамп в четверг, отвечая на вопрос, остается ли в силе дедлайн для России, срок которого истекает в пятницу. "Мы посмотрим, что он скажет", - добавил американский лидер.

В четверг помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналистам, что Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов двух стран Путина и Трампа в ближайшие дни; сейчас началась проработка саммита. По словам Ушакова, место проведения встречи президентов РФ и США согласовано, о нем Кремль проинформирует позже. Ушаков отметил, что упомянутый спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского был оставлен российской стороной без комментария.

Цены на нефть

В свою очередь нефть умеренно дешевеет в пятницу утром и завершает неделю максимальным падением с конца июня в связи с опасениями инвесторов в отношении возможных последствий американских пошлин для мировой экономики. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:01 по московскому времени составила $65,9 за баррель, что на 0,8% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты опустились в цене на 0,69%, до $66,43 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,88%, до $63,32 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на 0,73%, до $63,88 за баррель.

С начала этой недели цены на нефть опустились уже более чем на 5%.

В четверг вступили в действие американские пошлины для ряда торговых партнеров США. В связи с этим трейдеры опасаются ослабления глобальной экономической активности и спроса на нефть, отмечают эксперты ANZ Bank. Это происходит на фоне продолжающегося наращивания добычи странами ОПЕК+. Введение Вашингтоном дополнительных пошлин в 25% для Индии в связи с закупками российской нефти сдержало снижение рынка на текущей неделе. Однако Трамп допустил возможность отмены этих пошлин в случае украинского урегулирования.

Комментарии аналитиков

По словам руководителя отдела инвестиционного консультирования компании "Алор Брокер" Алексея Антонова, пара "юань-рубль" открыла четверг гэпом вниз и смогла закрыть день на копейку ниже отметки 11 рублей. Однако говорить о пробое данного уровня пока рано. Политика будет очень краткосрочно влиять на котировки нацвалюты, поскольку крупных спекулянтов, способных не только двинуть, но и удержать рынок, сейчас нет. "Курс рубля определяется балансом спроса и предложения валюты, а он обещает сдвинуться в сторону дефицита долларов и юаней. Поэтому при первых признаках разворота пары "юань-рубль" вверх ее стоит спекулятивно покупать. Торги парой от шорта выглядят более рискованно", - считает Антонов.

"Позитивная рыночная динамика накануне была обусловлена в основном реакцией инвесторов на новости о подготовке личной встречи президентов России и США. Сегодня на рынке не исключается повышенная волатильность из-за истечения срока ультиматума президента США Дональда Трампа в адрес России. Кроме того, внимание участников рынка привлечет публикация Банком России обзора рисков финансовых рынков", - отмечают аналитики компании "Цифра брокер".

Brent WTI Московская биржа Дональд Трамп Владимир Путин США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Минэнерго обещали компенсировать выпадающие объемы бензина из-за неплановых ремонтов НПЗ

В Минэнерго обещали компенсировать выпадающие объемы бензина из-за неплановых ремонтов НПЗ

Долги по бюджетным кредитам более чем на 29 млрд руб. могут списать еще 12 регионам

ВТБ продал пятизвездочный отель в Сочи за 10 млрд рублей

ВТБ продал пятизвездочный отель в Сочи за 10 млрд рублей

Нефть дешевеет и завершает неделю максимальным снижением с конца июня

"Газпром" назвал отзыв лицензии "Молдовагаза" завершением разрушения бизнеса

ЦБ усмотрел в снижении финансовых потоков в июле признак торможения экономической активности

ЦБ усмотрел в снижении финансовых потоков в июле признак торможения экономической активности

Сербия планирует строительство крупнейшей ВЭС мощностью 923 МВт

Эксперимент по маркировке автокомпонентов предложили расширить на колеса и тормозные диски

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2338 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6906 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе444 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости399 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });