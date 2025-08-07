Трамп заявил, что готов к встрече с Путиным, даже если тот не намерен встречаться с Зеленским

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что готов к встрече с российским коллегой Владимиром Путиным, даже если он пока не намерен проводить переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.

"Нет", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, должна ли состояться встреча Путина и Зеленского перед переговорами российского и американского президентов.

"Они бы хотели встретиться со мной. И я сделаю все, чтобы остановить гибель людей", - добавил глава Белого дома.