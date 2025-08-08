Поиск

"Транснефть-Сервис" вступает в дело о взыскании расходов за разлив мазута в Черном море

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - ООО "Транснефть-Сервис" ("дочка" "Транснефти") намерено вступить в качестве соистца в дело по иску ФГБУ "Морспасслужба" о взыскании расходов за ликвидацию разлива нефтепродуктов с владельцев танкеров "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212", потерпевших крушение в Керченском проливе в декабре 2024 года.

Такое ходатайство ООО "Транснефть-Сервис" озвучила судья Арбитражного суда Краснодарского края на заседании.

"Заявление ООО "Транснефть-Сервис" (о вступлении в дело - ИФ) в качестве соистца подано в электронном виде 29 июля", - сказала судья, не озвучив требования и мотивировочную часть.

Ответчиками в деле выступают ЗАО "Волгатранснефть" (владелец судна "Волгонефть-239"), ООО "Кама Шиппинг" (фрахтователь судна "Волгонефть-212") и ООО "Каматрансойл" (владелец этого судна).

Как сказано на сайте администрации Краснодарского края, компания "Транснефть-Сервис" участвовала в ликвидации последствий ЧП.

В ходе судебного заседания судья сообщил о том, что ответчики до сих пор не представили в суд отзывы и свои позиции и возражения относительно исковых требований ФГБУ "Морспасслужба" в объеме 485,1 млн рублей.

Представитель ЗАО "Волгатранснефть", участвующий в заседании очно, отметил, что документы на электронном носителе (диске), которые были ранее направлены "Морспасслужбой" по почте - с дефектом, в итоге не представлялась возможность с ними ознакомиться. Представитель "Волгатранснефти" добавил, что получил документы с помощью страховой компании "ВСК" (участвующей в деле в качестве третьего лица) только вчера, но с учетом большого объема документации, компании необходимо время для полного ознакомления с ней.

Вместе с тем, ответчик внес ремарку, что по его мнению, значительная часть затрат, включенных в смету расходов ФГБУ "Морспасслужба" по ликвидации последствий ЧП в Керченском проливе, либо не относится к инциденту, либо не подтверждена документально.

Представитель "Морспасслужбы" ответил, что к следующему судебному заседанию представит подробный отчет о понесенных расходах, добавив, что "Волгатранснефть" выражает свое несогласие с объемом требований, при этом не ссылается на соответствующие нормы закона.

Судья указал "Морспасслужбе" на необходимость предоставления в суд платежных поручений, актов списания денежных средств по заключенным договорам на выполнение работ по ликвидации.

Представитель "Кама Шиппинг" на заседание не явился, представитель "Каматрансойл" участвовал онлайн, но позицию не высказывал.

Суд объявил перерыв, разбирательство продолжится 13 августа.

8 августа суд также отказал страховым компаниям "ВСК" и "Абсолют-Страхование" (страховщики судов "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239"), участвующим в деле, о создании двух Фондов ограничения ответственности.

"Морспасслужба" взыскивает с трех компаний понесенные расходы по ликвидации разлива нефтепродуктов солидарно 485,144 млн рублей. Именно такая сумма была потрачена на ликвидационные расходы в период с декабря 2024 года по апрель 2025 года. Объем требований не окончательный и в дальнейшем подлежит корректировке.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", произошел разлив топлива. В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе введены режимы ЧС регионального характера, также действует федеральный режим ЧС.

Комиссии Ространснадзора, Минтранса и Росморречфлота установили, что среди основных причин крушения - невыполнение капитанами судов и судовладельцами ограничений по сезону плавания судов в морских акваториях Азовского моря и Керченского пролива. Кроме того, экипажи судов не были укомплектованы квалифицированными кадрами в соответствии с правовыми актами Минтранса.

Росприроднадзор оценил ущерб от разлива мазута в Керченском проливе почти в 85 млрд рублей и направил иски в Арбитражный суд Краснодарского края. Сумма исчисленного вреда в отношении ООО "Кама Шиппинг" и ООО "Каматрансойл" солидарно составила 49,46 млрд рублей. Сумма вреда, подлежащая возмещению ЗАО "Волгатранснефть" - 35,48 млрд рублей.

В Арбитражном суде также рассматривается иск властей Анапы о солидарном взыскании с владельцев танкеров расходов за ликвидацию разлива нефтепродуктов в размере 0,6 млрд рублей.

