Мэрия Анапы увеличила требования к владельцам танкеров "Волгонефть" до 0,6 млрд руб.

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Власти Анапы увеличили исковые требования к владельцам танкеров "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212", потерпевших крушение в Керченском проливе в декабре 2024 года, в части взыскания расходов за ликвидацию разлива нефтепродуктов, передает корреспондент "Интерфакса" с заседания суда.

"Ходатайствуем об уточнении исковых требований в связи с тем, что продолжаются ликвидационные работы по очистке пляжей. Заключены новые муниципальные контракты (на ликвидацию последствий ЧП - ИФ). Поэтому сумма увеличена до 647,43 млн рублей", - заявила представитель истца на заседании.

Изначально объем требований властей Анапы составлял 211 млн рублей, такая сумма была оплачена на тот момент муниципалитетом по контрактам для осуществления комплексных мер по ликвидации последствий ЧС. Позже объем требований увеличился до 545,93 млн рублей. Таким образом, сейчас требования выросли еще почти на 20%.

Представитель "Волгатранснефти" (владелец танкера "Волгонефть-239"), участвующий в заседании, заявил ходатайство об отложении заседания для ознакомления с материалами дела и обновленными исковыми требованиями.

"Каматрансойл" (владелец танкера "Волгонефть-212") подал ходатайство о привлечении в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, Международный фонд по компенсации ущерба от загрязнения нефтью (Лондон), страховую компанию "ВСК" (страховщика судна), а также капитана морского порта "Кавказ".

В итоге суд объявил перерыв в заседании до 14 августа для ознакомления сторон с новыми материалами дела и предоставления в суд мотивировочной части по объявленным ходатайствам.

Судья рекомендовал сторонам приходить на судебное заседание очно из-за перебоев с интернетом.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", в результате произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами.

Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.

Комиссии Ространснадзора, Минтранса России и Росморречфлота установили среди основных причин крушения невыполнение капитанами судов и судовладельцами ограничений по сезону плавания судов в морских акваториях Азовского моря и Керченского пролива. Кроме того, экипажи судов не были укомплектованы квалифицированными кадрами в соответствии с правовыми актами Минтранса России.

Росприроднадзор оценил ущерб от разлива мазута в Керченском проливе почти в 85 млрд рублей и направил иски в Арбитражный суд Краснодарского края. Сумма исчисленного вреда в отношении ООО "Кама Шиппинг" (фрахтователь судна "Волгонефть-212") и ООО "Каматрансойл" солидарно составила 49,46 млрд рублей. Сумма вреда, подлежащая возмещению ЗАО "Волгатранснефть" - 35,48 млрд рублей.

В настоящее время в Арбитражном суде также рассматривается иск ФГБУ "Морспасслужба" о солидарном взыскании с владельцев танкеров расходов за ликвидацию разлива нефтепродуктов в размере 485,1 млн рублей.