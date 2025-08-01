"Морспасслужба" увеличила требования к владельцам танкеров "Волгонефть" в 1,5 раза

Суд обязал стороны приходить на заседания лично из-за перебоев с интернетом

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил ходатайство ФГБУ "Морспасслужба" об увеличении исковых требований до 485,1 млн рублей к владельцам танкеров "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212" в части взыскания расходов за ликвидацию разлива мазута в Керченском проливе, передал корреспондент "Интерфакса" из суда.

Ответчиками в деле выступают ЗАО "Волгатранснефть" (владелец судна "Волгонефть-239"), ООО "Кама Шиппинг" (фрахтователь судна "Волгонефть-212") и ООО "Каматрансойл" (владелец этого судна).

"Ходатайствуем об уточнении исковых требований, просим солидарно взыскать с ответчиков 485,144 млн рублей", - сказал представитель истца на заседании.

Изначально объем требований составлял 314,5 млн рублей. Именно в такую сумму оценивались ликвидационные расходы ФГБУ за декабрь 2024 года - февраль 2025 года. Таким образом, сумма иска выросла в 1,5 раза.

Представитель истца пояснила, что увеличение размера требований мотивирован тем, что были подсчитаны ликвидационные расходы ФГБУ "Морспасслужба" за март и апрель 2025 года.

Объем требований не окончательный и в дальнейшем подлежит корректировке.

Страховые компании "ВСК" и "Абсолют страхование", участвующие в деле в качестве третьих лиц, направили письменные ходатайства о создании двух фондов ограничения ответственности. Такое правило закреплено Кодексом торгового мореплавания (КТМ), пояснили представители компаний.

Представитель истца - Морспасслужбы и Генпрокуратуры (третье лицо - ИФ) присутствовали лично, представители ответчиков подключились к заседанию онлайн.

Суд обязал стороны приходить на судебное заседание очно из-за перебоев с интернетом, по мнению судьи, это препятствует судебному разбирательству. В итоге суд объявил перерыв до 8 августа.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", произошел разлив топлива. В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе введены режимы ЧС регионального характера, также действует федеральный режим ЧС.

Комиссии Ространснадзора, Минтранса России и Росморречфлота установили среди основных причин крушения невыполнение капитанами судов и судовладельцами ограничений по сезону плавания судов в морских акваториях Азовского моря и Керченского пролива. Кроме того, экипажи судов не были укомплектованы квалифицированными кадрами в соответствии с правовыми актами Минтранса России.

Росприроднадзор оценил ущерб от разлива мазута в Керченском проливе почти в 85 млрд рублей и направил иски в Арбитражный суд Краснодарского края. Сумма исчисленного вреда в отношении ООО "Кама Шиппинг" и ООО "Каматрансойл" солидарно составила 49,46 млрд рублей. Сумма вреда, подлежащая возмещению ЗАО "Волгатранснефть" - 35,48 млрд рублей.

Сейчас в Арбитражном суде также рассматривается иск властей Анапы о солидарном взыскании с владельцев танкеров расходов за ликвидацию разлива нефтепродуктов в размере 546 млн рублей.