Оператор газопровода Греция-Болгария приступает к I этапу расширения пропускной способности

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Трубопроводная компания ICGB, оператор соединительного газопровода Греция-Болгария (Interconnector Greece-Bulgaria, IGB) получила разрешение на модернизацию газоизмерительной станции (ГИС) в Болгарии в рамках проекта увеличения мощности IGB с 3 млрд до 5 млрд кубометров в год, сообщила ICGB.

"ICGB получила разрешение на строительные работы по лоту-1 в рамках проекта расширения пропускной способности газопровода IGB с 3 до 5 млрд кубометров в год. Разрешение выдано министерством регионального развития и общественных работ Болгарии и касается модернизации ГИС недалеко от города Стара-Загора", - говорится в информации.

Это позволит ICGB приступить к выбору подрядчика по проектированию, закупкам и строительству (EPC).

"Выбранный EPC-подрядчик возьмет на себя обязательства по установке дополнительного оборудования для фильтрации и подогрева газа, а также линии редуцирования давления и измерения на ГИС в Стара-Загоре", - уточняет оператор.

Модернизация позволит ГИС принимать более высокие объемы газа при полном соблюдении требований безопасности и эксплуатации.

"Параллельно с этим руководство ICGB активно ведет переговоры с финансовыми учреждениями о финансировании расширения интеркконнектора IGB. Компания также недавно запустила новый двухлетний цикл оценки рыночного интереса к увеличению мощностей. Ожидается, что необязательные предложения поступят к сентябрю 2025 года, а обязательные - к лету 2026 года", - отмечается в сообщении.

После того, как будет разработан устойчивый финансовый план, и акционеры ICGB одобрят окончательное инвестиционное решение по проекту расширения мощности IGB, могут начаться строительные работы по лоту-1.

Одновременно ведется работа над документацией по лоту-2 (модернизация ГИС близ греческого города Комотини), чтобы обеспечить синхронизированное развитие обоих объектов в соответствии с общей стратегией заключения контрактов в рамках проекта.

Как отметили исполнительные директоры ICGB Теодора Георгиева и Джордж Сатлас, получение разрешения - важный шаг в реализации проекта, который способствует укреплению региональной энергетической безопасности и интеграции в Юго-Восточной Европе.

Расширение IGB является ключевым элементом развития Вертикального газового коридора, улучшая доступ к диверсифицированным источникам, включая СПГ с греческих терминалов и газ из Азербайджана. Модернизация укрепит его стратегическую роль, обеспечивая диверсифицированные поставки на рынок Болгарии и других стран региона, благодаря подключению IGB к Трансбалканскому и Трансадриатическому газопроводам.

Газопровод IGB соединяется с греческой национальной газотранспортной системой (оператор - DESFA SA) и Трансадриатическим газопроводом (оператор - TAP AG) в районе Комотини (Греция), а также с болгарской газотранспортной системой (Bulgartransgaz EAD) в районе Стара-Загора.

Общая протяженность IGB составляет 182 км, диаметр трубопровода - 813 мм. Текущая мощность составляет 3 млрд куб. м в год с потенциалом увеличения до 5 млрд куб. м. Как сообщалось, около 1 млрд куб. м зарезервировано на долгосрочной основе по 25-летним контрактам на поставку газа из Азербайджана.

Эксплуатацией Greece-Bulgaria Gas Interconnector занимается совместное предприятие ICGB AD, зарегистрированное в Болгарии в 2011 году с акционерами BEH EAD (Болгария, 50%) и IGI Poseidon (Греция, 50%, совладельцы на паритетных началах - греческая DEPA International Projects и итальянская Edison S.p.A.).