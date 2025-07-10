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В июне число доступных для "неквалов" выпусков ЦФА снизилась на 10 п.п., до 57%

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В июне доля выпусков цифровых финансовых активов (ЦФА), доступных для неквалифицированных инвесторов, продолжила снижаться третий месяц подряд и достигла 57%, что является минимальным значением с начала года, следует из "Обзора рисков финансовых рынков" Банка России.

В мае доля доступных для "неквалов" выпусков составляла 67,5%, таким образом, за месяц показатель сократился более чем на 10 процентных пунктов.

Большая часть ЦФА в июне выпускалась на срок до трех месяцев (39,3%) или на срок от шести месяцев до года (39,3%). Выпуски от трех до шести месяцев составляют 12,2% от общего числа, выпуски длиной свыше года - 9,4%.

Основная часть выпусков размещалась на платформах, которые принадлежат банкам (59,1%), на платформы финтех-компаний пришелся 21,4%, на биржевую инфраструктуру - 18,9%.

ЦФА - цифровые аналоги ценных бумаг, которые выпускаются в виде записей в информационной системе на основе распределенного реестра (токенов) и подтверждают права инвестора на актив.

Сейчас в реестре операторов ЦФА-платформ ЦБ содержится 15 участников: платформы Т-Банка, ВТБ банка, МРЦ, "Токеник","Токеон" ПСБ, платформа Сбербанка, Альфа-банка, "БКС Холдинга", Еврофинанс Моснарбанка, НРД, Atomyze, компании "Мастерчейн", финтех-компании "Лайтхаус", "СПБ биржи" и "Блокчейн Хаба" (дочерняя компания "МТС".

ЦФА НРД Банк России ЦБ РФ
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