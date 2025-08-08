В России в июне рост выпуска по базовым видам деятельности ускорился до 1,4%

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В России в июне выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности вырос на 1,4% в годовом выражении после роста на 0,8% в мае (оценка уточнена с 0,7%), 2% в апреле, на 0,8% в марте, на 0,5% в феврале и на 3,0% в январе 2025 года, сообщил Росстат.

Индекс исчисляется на основе данных об изменении физического объема производства продукции сельского хозяйства, промпроизводства, строительства, грузооборота транспорта, розничной и оптовой торговли.

За I полугодие 2025 года выпуск по базовым видам деятельности вырос на 1,4% к аналогичному периоду 2024 года (во II квартале, как и в I квартале рост составил также 1,4% в годовом выражении).

Промпроизводство в стране в июне 2025 года увеличилось на 2% в годовом выражении после роста на 1,8% в мае (за январь-июнь рост на 1,4%).

Грузоперевозки выросли в июне 2025 года на 1,4% в годовом сравнении после снижения на 0,8% в мае (за январь-июнь снижение на 0,3%).

Оборот розничной торговли в июне в годовом выражении повысился на 1,2% после роста на 1,8% в мае (за январь-июнь рост на 2,1%). Оптовая торговля в июне снизилась на 2,7% после падения на 7,6% в мае (за январь-июнь снижение на 3,2%).

Продукции сельского хозяйства произведено в июне 2025 года на 1,5% больше, чем годом ранее, после роста на 1,3% в мае (за январь-июнь рост на 1,5%).

Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", в июне не изменился (рост на 0%) после увеличения на 0,1% в мае (за январь-июнь рост на 4,3%).

Как сообщалось, за 2024 год выпуск по базовым видам деятельности поднялся на 4,7% после роста на 5,7% в 2023 году.