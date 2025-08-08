Поиск

В России в июне рост выпуска по базовым видам деятельности ускорился до 1,4%

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В России в июне выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности вырос на 1,4% в годовом выражении после роста на 0,8% в мае (оценка уточнена с 0,7%), 2% в апреле, на 0,8% в марте, на 0,5% в феврале и на 3,0% в январе 2025 года, сообщил Росстат.

Индекс исчисляется на основе данных об изменении физического объема производства продукции сельского хозяйства, промпроизводства, строительства, грузооборота транспорта, розничной и оптовой торговли.

За I полугодие 2025 года выпуск по базовым видам деятельности вырос на 1,4% к аналогичному периоду 2024 года (во II квартале, как и в I квартале рост составил также 1,4% в годовом выражении).

Промпроизводство в стране в июне 2025 года увеличилось на 2% в годовом выражении после роста на 1,8% в мае (за январь-июнь рост на 1,4%).

Грузоперевозки выросли в июне 2025 года на 1,4% в годовом сравнении после снижения на 0,8% в мае (за январь-июнь снижение на 0,3%).

Оборот розничной торговли в июне в годовом выражении повысился на 1,2% после роста на 1,8% в мае (за январь-июнь рост на 2,1%). Оптовая торговля в июне снизилась на 2,7% после падения на 7,6% в мае (за январь-июнь снижение на 3,2%).

Продукции сельского хозяйства произведено в июне 2025 года на 1,5% больше, чем годом ранее, после роста на 1,3% в мае (за январь-июнь рост на 1,5%).

Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", в июне не изменился (рост на 0%) после увеличения на 0,1% в мае (за январь-июнь рост на 4,3%).

Как сообщалось, за 2024 год выпуск по базовым видам деятельности поднялся на 4,7% после роста на 5,7% в 2023 году.

Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"АвтоВАЗ" не ждет всплеска роста продаж Lada в ближайшие месяцы

Реальные располагаемые доходы населения России во II квартале выросли на 7%

ЦБ объяснил ослабление рубля в июле ростом спроса компаний на валюту

ЦБ объяснил ослабление рубля в июле ростом спроса компаний на валюту

Отказ от поставок нефти из РФ может обойтись Индии почти в $21 млрд за два года

ЦБ увидел в переходе компаний на "четырехдневку" отражение снижения перегрева в экономике

ЦБ увидел в переходе компаний на "четырехдневку" отражение снижения перегрева в экономике

Индийские переработчики увеличивают закупки нероссийской нефти из-за давления Трампа

Биржевые цены на бензин стремятся к новым рекордам

Минпромторг РФ планирует добавить 10 млрд руб. на льготные автокредиты в 2025 г.

Минпромторг РФ планирует добавить 10 млрд руб. на льготные автокредиты в 2025 г.
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6914 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2340 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости399 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });