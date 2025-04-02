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Рост выпуска по базовым видам деятельности в РФ в феврале замедлился до 0,3%

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в феврале 2025 года вырос на 0,3% в годовом выражении после роста на 3,1% в январе 2025 года, на 7,5% в декабре 2024 года, на 3,6% в ноябре, 3,8% в октябре, сообщил в среду Росстат.

Во многом замедление годовых темпов роста в феврале объясняется високосным 2024 годом и "лишним" днем в феврале прошлого года.

Индекс исчисляется на основе данных об изменении физического объема производства продукции сельского хозяйства, промпроизводства, строительства, грузооборота транспорта, розничной и оптовой торговли.

За январь-февраль 2025 года выпуск по базовым видам деятельности вырос на 1,7%.

Промпроизводство в РФ в феврале 2025 года увеличилось на 0,2% в годовом выражении после роста на 2,2% в январе (за январь-февраль - рост на 1,2%).

Грузоперевозки снизились в феврале 2025 года на 2,9% в годовом сравнении после роста на 1,3% в январе (за январь-февраль снижение на 0,7%).

Оборот розничной торговли в феврале в годовом выражении повысился на 2,2% после роста на 5,4% в январе (за январь-февраль рост на 3,8%). Оптовая торговля в феврале упала на 5,9% после роста на 2,2% в предыдущий месяц (за январь-февраль снижение на 2,0%).

Продукции сельского хозяйства произведено в феврале 2025 года на 1,4% больше, чем годом ранее, после роста на 2,1% в январе (за январь-февраль рост на 1,7%).

Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", в феврале вырос на 11,9% после увеличения на 7,4% в январе (за январь-февраль рост на 9,8%).

Как сообщалось, за 2024 год выпуск по базовым видам деятельности поднялся на 4,8% после роста на 5,7% в 2023 году.

Росстат
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