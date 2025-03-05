В России в январе выпуск по базовым видам деятельности вырос на 3,1%

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В России в январе выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности вырос на 3,1% в годовом выражении после увеличения на 7,5% в декабре 2024 года, на 3,6% в ноябре, 3,8% в октябре, сообщил Росстат.

Индекс исчисляется на основе данных об изменении физического объема производства продукции сельского хозяйства, промпроизводства, строительства, грузооборота транспорта, розничной и оптовой торговли.

Промпроизводство в январе 2025 года увеличилось на 2,2% в годовом выражении после роста на 8,2% в декабре.

Грузоперевозки увеличились в январе 2025 года на 1,1% в годовом сравнении после роста на 4,2% в декабре 2024 года.

Оборот розничной торговли в январе в годовом выражении повысился на 5,4% после роста на 5,2% в декабре. Оптовая торговля в январе выросла на 2,2% после плюс 3,3% в предыдущий месяц.

Продукции сельского хозяйства произведено в январе 2023 года на 2,1% больше, чем годом ранее, после падения на 11,6% в декабре.

Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", в январе вырос на 7,4% после увеличения на 7,5% в декабре.

За 2024 год выпуск по базовым видам деятельности поднялся на 4,8% после роста на 5,7% в 2023 году.