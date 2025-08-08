Поиск

Главный экономист Банка Англии считает необходимым продолжить снижение ставок

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Банку Англии необходимо еще немного снизить процентные ставки, заявил главный экономист британского ЦБ Хью Пилл на онлайн-презентации для бизнес-лидеров.

По его оценке, темпы снижения стали "менее определенными, чем мы наблюдали в минувшем году". Пил отказался называть уровень, до которого могут быть снижены ставки.

Банк Англии 7 августа опустил базовую ставку на 25 базисных пунктов, до 4% годовых, как и ожидали аналитики. За снижение ставки проголосовали пятеро из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC), а четверо, в том числе Пилл, выступили за ее сохранение на прежнем уровне.

По его словам, члены комитета в основном разошлись в оценке значимости различных факторов смещения баланса рисков в сторону инфляции.

Некоторые руководители ЦБ сочли более значимыми краткосрочные колебания цен на продовольствие, отметил главный экономист. Другие, придерживаясь "чуть более тревожной интерпретации", сделали акцент на "изменениях в поведении <...> более длительного характера", добавил он, имея в виду опасения того, что британцы ожидают сохранения высокой инфляции и хотят соответствующего роста зарплат.

Это может подтолкнуть Банк Англии к вопросу о целесообразности "той скорости, с которой мы снижаем базовую ставку последний год (на 25 б.п. в квартал - ИФ)", объяснил Пилл.

Темпы роста потребительских цен в Великобритании вернутся к целевому уровню в 2% во втором квартале 2027 года, согласно прогнозам Банка Англии, опубликованным по итогам последнего заседания.

Ранее ожидалось, что это произойдет в первом квартале 2027 года.

При этом темпы роста потребительских цен достигнут пика в 4% в третьем квартале текущего года, в то время как прежде предполагалось, что цены могут подскочить на 3,7%.

Банк Англии Великобритания Хью Пилл
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"АвтоВАЗ" не ждет всплеска роста продаж Lada в ближайшие месяцы

Реальные располагаемые доходы населения России во II квартале выросли на 7%

ЦБ объяснил ослабление рубля в июле ростом спроса компаний на валюту

ЦБ объяснил ослабление рубля в июле ростом спроса компаний на валюту

Отказ от поставок нефти из РФ может обойтись Индии почти в $21 млрд за два года

ЦБ увидел в переходе компаний на "четырехдневку" отражение снижения перегрева в экономике

ЦБ увидел в переходе компаний на "четырехдневку" отражение снижения перегрева в экономике

Индийские переработчики увеличивают закупки нероссийской нефти из-за давления Трампа

Биржевые цены на бензин стремятся к новым рекордам

Минпромторг РФ планирует добавить 10 млрд руб. на льготные автокредиты в 2025 г.

Минпромторг РФ планирует добавить 10 млрд руб. на льготные автокредиты в 2025 г.
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6914 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2340 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости399 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });