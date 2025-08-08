Главный экономист Банка Англии считает необходимым продолжить снижение ставок

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Банку Англии необходимо еще немного снизить процентные ставки, заявил главный экономист британского ЦБ Хью Пилл на онлайн-презентации для бизнес-лидеров.

По его оценке, темпы снижения стали "менее определенными, чем мы наблюдали в минувшем году". Пил отказался называть уровень, до которого могут быть снижены ставки.

Банк Англии 7 августа опустил базовую ставку на 25 базисных пунктов, до 4% годовых, как и ожидали аналитики. За снижение ставки проголосовали пятеро из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике (MPC), а четверо, в том числе Пилл, выступили за ее сохранение на прежнем уровне.

По его словам, члены комитета в основном разошлись в оценке значимости различных факторов смещения баланса рисков в сторону инфляции.

Некоторые руководители ЦБ сочли более значимыми краткосрочные колебания цен на продовольствие, отметил главный экономист. Другие, придерживаясь "чуть более тревожной интерпретации", сделали акцент на "изменениях в поведении <...> более длительного характера", добавил он, имея в виду опасения того, что британцы ожидают сохранения высокой инфляции и хотят соответствующего роста зарплат.

Это может подтолкнуть Банк Англии к вопросу о целесообразности "той скорости, с которой мы снижаем базовую ставку последний год (на 25 б.п. в квартал - ИФ)", объяснил Пилл.

Темпы роста потребительских цен в Великобритании вернутся к целевому уровню в 2% во втором квартале 2027 года, согласно прогнозам Банка Англии, опубликованным по итогам последнего заседания.

Ранее ожидалось, что это произойдет в первом квартале 2027 года.

При этом темпы роста потребительских цен достигнут пика в 4% в третьем квартале текущего года, в то время как прежде предполагалось, что цены могут подскочить на 3,7%.