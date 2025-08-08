Поиск

Tesla получила лицензию на службу роботакси в Техасе

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Американская Tesla получила лицензию на работу службы роботакси в Техасе, сообщает Bloomberg.

Получение такой лицензии необходимо в рамках нового закона штата, который вступает в силу 1 сентября и распространяется на службы роботакси так же, как на сервисы, где пассажиров обслуживают обычные водители.

Для операторов беспилотных автомобилей новый закон устанавливает дополнительные требования и меры надзора. В настоящее время предусматривается, что такой транспорт должен быть застрахован, оснащен камерами и быть способным соблюдать правила дорожного движения.

В июне Tesla в ограниченном режиме запустила службу роботакси в техасском Остине.

