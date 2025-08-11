В Китае в июле потребительские цены не изменились, цены производителей упали 34-й месяц подряд

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В Китае в июле потребительские цены (индекс CPI) не изменились в годовом исчислении, цены производителей снизились 34-й месяц подряд, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ КНР).

Аналитики в среднем прогнозировали снижение потребительских цен на 0,1%, по данным Trading Economics.

Продукты питания в Китае подешевели на 1,6%, что стало максимальным снижением за пять месяцев. Стоимость транспортных услуг упала на 3,1%.

Цена непродовольственных товаров повысилась на 0,3%. Стоимость одежды увеличилась на 1,7%, образовательные услуги подорожали на 0,9%, медицинские услуги - на 0,5%.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей в июле выросли на 0,8% в годовом выражении. Это самый значительный подъем за 17 месяцев.

Индекс CPI в прошлом месяце относительно июня поднялся на 0,4%.

Цены производителей (индекс PPI) в Китае в июле упали на 3,6% в годовом выражении, по данным ГСУ. Падение было зафиксировано по итогам 34-го месяца подряд.

Эксперты предполагали сокращение на 3,3%.

Индекс PPI в минувшем месяце опустился на 0,2% по сравнению с июнем.

В январе-июле цены производителей уменьшились на 2,9% г/г.