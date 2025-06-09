Потребительские цены в Китае в мае снизились четвертый месяц подряд

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в мае уменьшились на 0,1% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ).

Снижение было отмечено по итогам четвертого месяца подряд, причем в марте и апреле дефляция также составляла 0,1%.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение цен в прошлом месяце на 0,2%, по данным Trading Economics.

Продукты питания в Китае подешевели на 0,4%. Стоимость непродовольственных товаров не изменилась, при этом подорожали одежда (+1,5%), образовательные услуги (+0,9%), медицинские услуги (+0,3%). Транспортные услуги подешевели на 4,3%.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей в мае увеличились на 0,6% по сравнению с тем же месяцем 2024 года.

Индекс CPI в прошлом месяце относительно апреля снизился на 0,2%.

В январе-мае потребительские цены уменьшились на 0,1% г/г.

Цены производителей (индекс PPI) в Китае в мае упали на 3,3% в годовом выражении после снижения на 2,7% в предыдущий месяц, по данным ГСУ.

Консенсус-прогноз предполагал сокращение на 3,2%.

Падение цен производителей произошло 32-й месяц подряд.

Индекс PPI в минувшем месяце опустился на 0,4% по сравнению с апрелем.

В январе-мае цены производителей уменьшились на 2,6% г/г.