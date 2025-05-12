Потребительские цены в Китае в апреле снизились третий месяц подряд

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в апреле уменьшились на 0,1% в годовом выражении, как и месяцем ранее. Об этом говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ) страны.

Аналитики в среднем также ожидали снижения потребительских цен в апреле на 0,1%, по данным Trading Economics.

Дефляция отмечена третий месяц подряд, что связано как с ослаблением внутреннего спроса, так и с последствиями торговой войны с США.

Стоимость продуктов питания в Китае в прошлом месяце опустилась на 0,2%, свежие овощи подешевели на 5%, яйца - на 0,5%, кулинарные масла - на 1,8%, молоко - на 1,2%. В то же время свинина подорожала на 5%, свежие фрукты - на 5,2%.

Цены в непродовольственном сегменте не изменились, коммунальные услуги подорожали на 0,1%, медицинские - на 0,2%, образовательные - на 0,7%, транспортные - подешевели на 3,9%.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей выросли на 0,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, как и в марте.

Индекс CPI в апреле приподнялся на 0,1% в помесячном выражении. Месяцем ранее он снизился на 0,4%.

Между тем цены производителей (индекс PPI) в Китае в апреле упали на 2,7% в годовом выражении (-2,5% в марте) – максимально с октября прошлого года, сообщило ГСУ. Консенсус-прогноз аналитиков предполагал их снижение на 2,6%.

Индекс PPI опустился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, как и в марте.