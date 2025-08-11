Совфед рекомендует обязать граждан готовить дома к приему газа при бесплатной догазификации

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Сенаторы рекомендуют законодательно обязать граждан готовить домовладения к пуску газа при бесплатной догазификации. Об этом говорится в постановлении Совета Федерации № 397-СФ от 25 июля по итогам "парламентского часа" с министром энергетики РФ Сергеем Цивилёвым.

В документе, размещенном на Официальном интернет-портале правовой информации, говорится: "Рекомендовать министерству энергетики РФ совместно с Федеральной антимонопольной службой проработать вопрос о нормативном закреплении обязательств заявителя по подготовке домовладения к пуску газа при подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации".

Сенаторы также рекомендовали высшим исполнительным органам субъектов РФ "активизировать работу по информированию граждан о возможности участия в программе социальной газификации населения".

Реализуемая программа социальной газификации (догазификации) дает гражданам возможность бесплатно провести газ до границ своих участков. До участков граждан газ подводится бесплатно. Строительство газовой инфраструктуры внутри участка и покупка газового оборудования обеспечивают собственники домовладений. По данным сводки с очередного заседания Федерального штаба по газификации (17 июля) с начала действия программы догазификации в 2021 году заключено свыше 1,5 млн договоров на подключение к газу. Техническая возможность подключения создана для более чем 1,6 млн домовладений. Более 1,3 млн договоров исполнено до границ земельных участков потребителей, 905 тыс. уже используют газ.

Также СФ рекомендовал коллегам в Государственной Думе рассмотреть в период осенней сессии 2025 года законопроект № 681175-8 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". Он касается правового регулирования статуса газораспределительной организации, а также обеспечения беспрепятственного доступа к местным газораспределительным сетям при осуществлении газораспределительными организациями мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства и газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения.

Сенаторы рекомендуют министерству энергетики РФ "рассмотреть вопрос о возможности уменьшения размера зоны минимальных расстояний до магистральных трубопроводов".

Также в постановлении содержится рекомендация Минэнерго РФ совместно с министерством экономического развития РФ при участии ПАО "Газпром" "проработать вопрос о формировании системы перспективного развития газоснабжения в РФ в соответствии с документами стратегического планирования".

Также Минэнерго поручено проработать вопрос о возможности поставки сухого отбензиненного газа потребителям для обеспечения коммунально-бытовых нужд, рассмотреть возможность упрощения порядка предоставления субсидий на строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций в части снижения минимальных требований к количеству постов заправки.

Сенаторы рекомендовали министерству рассмотреть вопрос о создании межведомственной комиссии правительства РФ в целях поддержки развития нефтегазохимической отрасли и проведения отбора наиболее значимых инвестиционных проектов в сфере нефтегазопереработки и нефтегазохимии.

В ходе заседания спикер палаты Валентина Матвиенко предложила поменять порядок рассмотрения заявок в части инвестпроектов по строительству предприятий, заводов по нефтегазовой переработке. "Мне кажется, все-таки решение о поддержке того или иного проекта в зависимости от его значимости, реализуемости и решение о выделении газа на тот или иной проект должна принимать либо межведомственная комиссия правительства РФ, либо какая-то комиссия при Минэнерго. Это должен быть коллегиальный орган. Не может даже госкорпорация сама принимать решение", - сказала она.