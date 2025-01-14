Законопроект об упрощении доступа к сетям газораспределения прошел I чтение

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который упрощает доступ к газораспределительным сетям, проект призван обеспечить подключение новых объектов и бесперебойную поставку газа потребителям, в том числе в рамках социальной газификации.

Законопроект № 681175-8 был внесен в парламент в конце июля 2024 года.

Юридическим лицам, относящимся к газораспределительным организациям, предстоит соответствовать критериям, которые утвердит правительство, соответствующие поправки внесены в закон "О газоснабжении".

С 2027 года правообладатели газораспределительных сетей, которые не занимаются транспортировкой газа, будут лишены права требовать плату за подключение к этим сетям или за согласие на подключение, если пропускная способность сетей позволяет интеграцию новых объектов.

"Появилось значительное количество объектов газоснабжения, которые были созданы за счет частных инвестиций, теперь находятся в собственности физических лиц, юридических лиц, и они зачастую не оформлены как положено, их эксплуатация не производится должным образом, притом что они являются объектами потенциальной опасности и доступ к ним со стороны газораспределительных организаций (ГРО) для техприсоединения новых потребителей, а это необходимо для выполнения программы социальной газификации, затруднен", - сказал, представляя законопроект в ходе пленарного заседания Госдумы, один из его авторов, депутат Дмитрий Исламов.

Законопроект устанавливает порядок учета бесхозных объектов газоснабжения и их надлежащей эксплуатации. Также определяются особенности прекращения права собственности на бесхозную газораспределительную сеть. Расходы на техническое обслуживание таких объектов будут включены в тарифы на транспортировку газа следующего периода регулирования (год).

Предусматривается возможность установления по ходатайству газораспределительных организаций безвозмездного публичного сервитута на газораспределительные сети и их объекты, в отношении которых у газораспределительной организации отсутствуют права.

Собственникам сетей, не предоставляющим услуги по транспортировке газа, будут предложены варианты передачи прав: от безвозмездной аренды до включения объектов в капитал предприятий.

"Собственники газораспределительных сетей, которые не оказывают услуги по транспортировке, так называемые "основные абоненты", они вправе по своему выбору либо отказаться от права собственности на распределительные сети и их объекты, в этом случае предусмотрена процедура одновременного возникновения права муниципальной собственности на указанный объект. Также собственник может передать их (газовые сети - ИФ) во временное владение или во временное пользование газораспределительной организации на срок не менее 5 лет с предоставлением права осуществления техприсоединения к ним. Может также произвести отчуждение газораспределительных сетей и их объектов в пользу ГРО, а также внести их в уставный капитал хозяйственного товарищества, паевой фонд производственного кооператива, в уставные фонды государственного или муниципального предприятия", - пояснил Исламов.

"Принятие законопроекта позволит обеспечить беспрепятственный доступ к местным газораспределительным сетям при осуществлении газораспределительными организациями мероприятий в рамках реализации программы социальной газификации", - говорится в заключении правительства.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.