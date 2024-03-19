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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:03

ФАС разработала документы о подключении СНТ к газу в рамках бесплатной догазификации

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба разработала документы о включении садовых товариществ в список пунктов, которые могут быть подключены к газу в рамках бесплатной догазификации, сообщила пресс-служба ФАС России.

Как сообщалось, в феврале в ходе послания Федеральному Собранию президент России Владимир Путин поручил распространить программу бесплатной догазификации на СНТ в составе газифицированных населенных пунктов. Нынешние условия программы социальной газификации (догазификации, бесплатного подведения газа к домам граждан в газифицированных населенных пунктах) предусматривали прокладку сетей газораспределения до границ территории СНТ, а внутри товариществ их участники должны сами проводить сети до своих участков.

В ходе послания глава государства заявил: "В границах многих населенных пунктов, куда уже проведен сетевой газ, расположены садоводческие товарищества. Люди годами, порой из поколения в поколение обихаживают свои земельные участки, а сейчас строят там дома, в которых можно жить круглый год. Но подключиться к сетям не могут, потому что садовые товарищества не попадают в программу социальной газификации. Проблема затрагивает миллионы семей. Безусловно, ее нужно решить, причем решить в интересах наших граждан. А именно – расширить программу социальной газификации и продолжить сети до границ участков с домом садоводческих товариществ".

ФАС
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