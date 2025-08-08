Поиск

Золото подорожало до рекордных $3534 за унцию

Золото подорожало до рекордных $3534 за унцию
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Цены на золото поднимались до рекорда на новости о том, что США будут облагать пошлинами импортируемые из Швейцарии слитки весом 1 килограмм.

В ходе торгов в пятницу на бирже Comex котировки декабрьских фьючерсов на драгметалл достигали $3534,1 за унцию, что является историческим максимумом. Сейчас они торгуются на уровне $3484,5 за унцию, что на 0,9% превышает уровень на закрытие предыдущих торгов.

Таможенно-пограничная служба США заявила, что золотые слитки весом 1 кг и 100 унций (2,8 кг) должны классифицироваться по таможенному коду, который подпадает под действие импортных пошлин, согласно постановлению от 31 июля, с которым ознакомилось издание Financial Times.

Решение таможни стало неожиданностью для отрасли. Эксперты предполагали, что эти типы золотых слитков должны классифицироваться по другому таможенному коду, не подпадающему под новые пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом.

Килограммовые слитки являются наиболее распространенной формой торговли на Comex, крупнейшем в мире рынке фьючерсов на золото, и составляют основную часть экспорта золотых слитков из Швейцарии в США.

Отношения между Вашингтоном и Берном ухудшились после того, как на прошлой неделе США объявили о введении импортных пошлин в размере 39% для продукции из этой страны. Согласно таможенным данным, золото является одним из основных предметов экспорта Швейцарии в Штаты.

"Преобладало мнение, что драгметаллы, переплавленные швейцарскими аффинажными заводами и экспортируемые в США, могут поставляться без уплаты пошлин", - заявил президент Швейцарской ассоциации производителей и торговцев драгметаллами Кристоф Вильд. Решение о введении пошлины нанесло "ещё один удар" по торговле золотом между Швейцарией и США, полагает он.

США Швейцария Comex
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Минэнерго обещали компенсировать выпадающие объемы бензина из-за неплановых ремонтов НПЗ

В Минэнерго обещали компенсировать выпадающие объемы бензина из-за неплановых ремонтов НПЗ

Долги по бюджетным кредитам более чем на 29 млрд руб. могут списать еще 12 регионам

ВТБ продал пятизвездочный отель в Сочи за 10 млрд рублей

ВТБ продал пятизвездочный отель в Сочи за 10 млрд рублей

Нефть дешевеет и завершает неделю максимальным снижением с конца июня

"Газпром" назвал отзыв лицензии "Молдовагаза" завершением разрушения бизнеса

ЦБ усмотрел в снижении финансовых потоков в июле признак торможения экономической активности

ЦБ усмотрел в снижении финансовых потоков в июле признак торможения экономической активности

Сербия планирует строительство крупнейшей ВЭС мощностью 923 МВт

Эксперимент по маркировке автокомпонентов предложили расширить на колеса и тормозные диски

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6909 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2339 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе444 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости399 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });