Золото подорожало до рекордных $3534 за унцию

Фото: DPA/ТАСС

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Цены на золото поднимались до рекорда на новости о том, что США будут облагать пошлинами импортируемые из Швейцарии слитки весом 1 килограмм.

В ходе торгов в пятницу на бирже Comex котировки декабрьских фьючерсов на драгметалл достигали $3534,1 за унцию, что является историческим максимумом. Сейчас они торгуются на уровне $3484,5 за унцию, что на 0,9% превышает уровень на закрытие предыдущих торгов.

Таможенно-пограничная служба США заявила, что золотые слитки весом 1 кг и 100 унций (2,8 кг) должны классифицироваться по таможенному коду, который подпадает под действие импортных пошлин, согласно постановлению от 31 июля, с которым ознакомилось издание Financial Times.

Решение таможни стало неожиданностью для отрасли. Эксперты предполагали, что эти типы золотых слитков должны классифицироваться по другому таможенному коду, не подпадающему под новые пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом.

Килограммовые слитки являются наиболее распространенной формой торговли на Comex, крупнейшем в мире рынке фьючерсов на золото, и составляют основную часть экспорта золотых слитков из Швейцарии в США.

Отношения между Вашингтоном и Берном ухудшились после того, как на прошлой неделе США объявили о введении импортных пошлин в размере 39% для продукции из этой страны. Согласно таможенным данным, золото является одним из основных предметов экспорта Швейцарии в Штаты.

"Преобладало мнение, что драгметаллы, переплавленные швейцарскими аффинажными заводами и экспортируемые в США, могут поставляться без уплаты пошлин", - заявил президент Швейцарской ассоциации производителей и торговцев драгметаллами Кристоф Вильд. Решение о введении пошлины нанесло "ещё один удар" по торговле золотом между Швейцарией и США, полагает он.