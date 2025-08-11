Поиск

Профицит внешней торговли РФ в июне вырос м/м на 5,9%, до $9,3 млрд

В январе-июне показатель снизился на 21,4%

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ, определенное по методологии платежного баланса, в июне 2025 года увеличилось на 5,9%, до $9,3 млрд, по сравнению с $8,7 млрд в мае, сообщает сайт Банка России.

Профицит внешней торговли в июне 2025 года по сравнению с июнем 2024 года снизился на 21,4% с $11,8 млрд.

В январе-июне 2025 года внешнеторговый профицит по сравнению с аналогичным периодом 2024 года уменьшился на 19,2%, до $57,3 млрд с $70,9 млрд.

Экспорт из России в июне 2025 года уменьшился по отношению к маю на 0,9%, до $32,8 млрд с $33,1 млрд, по отношению к июню 2024 года - на 8,0% с $35,7 млрд. Экспорт в январе-июне 2025 года составил $196,1 млрд, что на 5,9% меньше, чем за аналогичный период 2024 года ($208,1 млрд).

Импорт в Россию в июне 2025 года уменьшился по отношению к маю на 3,4%, до $23,6 млрд с $24,4 млрд, по отношению к июню 2024 года - на 1,3% с $23,9 млрд. Импорт в январе-июне 2025 года составил $138,7 млрд, что на 1,0% больше, чем в первом полугодии 2024 года ($137,4 млрд).

