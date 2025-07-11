Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-мае снизился на 35% до $24,3 млрд

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Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-мае 2025 года составило $24,3 млрд, что на 34,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда оно равнялось $37,2 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса, опубликованной на сайте Банка России.

Профицит торгового баланса РФ в январе-мае 2025 года уменьшился на 19,0% - до $47,9 млрд по сравнению с $59,1 млрд за аналогичный период 2024 года.

Профицит счета текущих операций в мае 2025 года составил $3,0 млрд после $3,6 млрд в апреле (снижение на 16,7%; уточнена предыдущая оценка профицита в апреле, согласно которой он оценивался в $3,8 млрд). По сравнению с маем 2024 года ($5,2 млрд) профицит в мае текущего года меньше на 42,3%.

Профицит торгового баланса в мае снизился на 3,3%, до $8,7 млрд, относительно показателя апреля ($9,0 млрд). Показатель мая текущего года по сравнению с маем 2024 года ($12,1 млрд) меньше на 28,1%.

Оценка ключевых агрегатов платежного баланса РФ в январе-мае и мае 2025 г. (в млрд долларов США):

Показатель Янв.-май Г/Г Май М/М Г/Г Счет текущих операций 24,3 -34,7% 3,0 -16,7% -42,3% Торговый баланс 47,9 -19,0% 8,7 -3,3% -28,1% Экспорт 162,8 -5,7% 33,1 -1,8% -9,8% Импорт 115,0 1,3% 24,4 -1,2% -0,4% Баланс услуг -15,8 26,4% -4,5 28,6% 45,2% Экспорт 17,7 1,7% 3,6 -7,7% 2,9% Импорт 33,5 12,0% 8,2 10,8% 24,2% Баланс первичных и вторичных доходов -7,7 -18,1% -1,2 -36,8% -68,4% Доходы к получению 13,6 -12,3% 2,6 -13,3% -7,1% Доходы к выплате 21,3 -14,5% 3,8 -22,4% -42,4% Чистое приобретение финансовых активов, исключая резервные активы 26,5 -23,2% 3,7 -7,5% -11,9% Чистое принятие обязательств 3,5 1,9 72,7%

В мае совокупный дефицит первичных и вторичных доходов уменьшился до $1,2 млрд ($1,9 млрд месяцем ранее). Основной вклад внесло снижение объема начисленных в пользу нерезидентов дивидендов крупными российскими компаниями.

В январе-мае дефицит баланса первичных и вторичных доходов уменьшился до $7,7 млрд с $9,4 млрд годом ранее. Это связано как с уменьшением суммы прибыли, реинвестированной иностранными инвесторами, так и со снижением начисленных в пользу нерезидентов дивидендов.

Иностранные активы (исключая резервные активы) в мае увеличились на $3,7 млрд против $4,0 млрд месяцем ранее в основном в форме увеличения прочих инвестиций.

Прирост иностранных активов в январе-мае 2025 года оценивается в $26,5 млрд против роста на $34,5 млрд годом ранее. ЦБ РФ отмечает, что это в текущем году обусловлено частичным погашением задолженности нерезидентов по незавершенным расчетам, а также снижением суммы исходящих переводов.

Внешние обязательства в мае увеличились на $1,9 млрд после сокращения на $1,7 млрд в апреле, преимущественно вследствие роста прямых инвестиций, в том числе в форме реинвестирования доходов и долгового финансирования.

Прирост внешних обязательств экономики за пять первых месяцев 2025 года составил $3,5 млрд (снижение на $2,7 млрд в сопоставимом периоде 2024 года) за счет роста прямых инвестиций в основном в форме начисления реинвестированных доходов, а также в результате замедления чистого погашения иностранных ссуд и займов.

Согласно базовому сценарию прогноза ЦБ, обновленному 25 апреля, по итогам 2025 года при средней за год цене российской нефти, определяемой для целей налогообложения, $60 за баррель профицит счета текущих операций ожидается в размере $38 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами - $111 млрд, отрицательное сальдо торговли услугами - $40 млрд, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов - $33 млрд.