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Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-мае снизился на 35% до $24,3 млрд

Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-мае снизился на 35% до $24,3 млрд
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-мае 2025 года составило $24,3 млрд, что на 34,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда оно равнялось $37,2 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса, опубликованной на сайте Банка России.

Профицит торгового баланса РФ в январе-мае 2025 года уменьшился на 19,0% - до $47,9 млрд по сравнению с $59,1 млрд за аналогичный период 2024 года.

Профицит счета текущих операций в мае 2025 года составил $3,0 млрд после $3,6 млрд в апреле (снижение на 16,7%; уточнена предыдущая оценка профицита в апреле, согласно которой он оценивался в $3,8 млрд). По сравнению с маем 2024 года ($5,2 млрд) профицит в мае текущего года меньше на 42,3%.

Профицит торгового баланса в мае снизился на 3,3%, до $8,7 млрд, относительно показателя апреля ($9,0 млрд). Показатель мая текущего года по сравнению с маем 2024 года ($12,1 млрд) меньше на 28,1%.

Оценка ключевых агрегатов платежного баланса РФ в январе-мае и мае 2025 г. (в млрд долларов США):

ПоказательЯнв.-майГ/ГМайМ/МГ/Г
Счет текущих операций24,3-34,7%3,0-16,7%-42,3%
Торговый баланс47,9-19,0%8,7-3,3%-28,1%
Экспорт162,8-5,7%33,1-1,8%-9,8%
Импорт115,01,3%24,4-1,2%-0,4%
Баланс услуг-15,826,4%-4,528,6%45,2%
Экспорт17,71,7%3,6-7,7%2,9%
Импорт33,512,0%8,210,8%24,2%
Баланс первичных и вторичных доходов-7,7-18,1%-1,2-36,8%-68,4%
Доходы к получению13,6-12,3%2,6-13,3%-7,1%
Доходы к выплате21,3-14,5%3,8-22,4%-42,4%
Чистое приобретение финансовых активов, исключая резервные активы26,5-23,2%3,7-7,5%-11,9%
Чистое принятие обязательств3,5 1,9 72,7%

В мае совокупный дефицит первичных и вторичных доходов уменьшился до $1,2 млрд ($1,9 млрд месяцем ранее). Основной вклад внесло снижение объема начисленных в пользу нерезидентов дивидендов крупными российскими компаниями.

В январе-мае дефицит баланса первичных и вторичных доходов уменьшился до $7,7 млрд с $9,4 млрд годом ранее. Это связано как с уменьшением суммы прибыли, реинвестированной иностранными инвесторами, так и со снижением начисленных в пользу нерезидентов дивидендов.

Иностранные активы (исключая резервные активы) в мае увеличились на $3,7 млрд против $4,0 млрд месяцем ранее в основном в форме увеличения прочих инвестиций.

Прирост иностранных активов в январе-мае 2025 года оценивается в $26,5 млрд против роста на $34,5 млрд годом ранее. ЦБ РФ отмечает, что это в текущем году обусловлено частичным погашением задолженности нерезидентов по незавершенным расчетам, а также снижением суммы исходящих переводов.

Внешние обязательства в мае увеличились на $1,9 млрд после сокращения на $1,7 млрд в апреле, преимущественно вследствие роста прямых инвестиций, в том числе в форме реинвестирования доходов и долгового финансирования.

Прирост внешних обязательств экономики за пять первых месяцев 2025 года составил $3,5 млрд (снижение на $2,7 млрд в сопоставимом периоде 2024 года) за счет роста прямых инвестиций в основном в форме начисления реинвестированных доходов, а также в результате замедления чистого погашения иностранных ссуд и займов.

Согласно базовому сценарию прогноза ЦБ, обновленному 25 апреля, по итогам 2025 года при средней за год цене российской нефти, определяемой для целей налогообложения, $60 за баррель профицит счета текущих операций ожидается в размере $38 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами - $111 млрд, отрицательное сальдо торговли услугами - $40 млрд, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов - $33 млрд.

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