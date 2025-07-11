Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-мае снизился на 35% до $24,3 млрд
Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-мае 2025 года составило $24,3 млрд, что на 34,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда оно равнялось $37,2 млрд. Такая информация содержится в оценке платежного баланса, опубликованной на сайте Банка России.
Профицит торгового баланса РФ в январе-мае 2025 года уменьшился на 19,0% - до $47,9 млрд по сравнению с $59,1 млрд за аналогичный период 2024 года.
Профицит счета текущих операций в мае 2025 года составил $3,0 млрд после $3,6 млрд в апреле (снижение на 16,7%; уточнена предыдущая оценка профицита в апреле, согласно которой он оценивался в $3,8 млрд). По сравнению с маем 2024 года ($5,2 млрд) профицит в мае текущего года меньше на 42,3%.
Профицит торгового баланса в мае снизился на 3,3%, до $8,7 млрд, относительно показателя апреля ($9,0 млрд). Показатель мая текущего года по сравнению с маем 2024 года ($12,1 млрд) меньше на 28,1%.
Оценка ключевых агрегатов платежного баланса РФ в январе-мае и мае 2025 г. (в млрд долларов США):
|Показатель
|Янв.-май
|Г/Г
|Май
|М/М
|Г/Г
|Счет текущих операций
|24,3
|-34,7%
|3,0
|-16,7%
|-42,3%
|Торговый баланс
|47,9
|-19,0%
|8,7
|-3,3%
|-28,1%
|Экспорт
|162,8
|-5,7%
|33,1
|-1,8%
|-9,8%
|Импорт
|115,0
|1,3%
|24,4
|-1,2%
|-0,4%
|Баланс услуг
|-15,8
|26,4%
|-4,5
|28,6%
|45,2%
|Экспорт
|17,7
|1,7%
|3,6
|-7,7%
|2,9%
|Импорт
|33,5
|12,0%
|8,2
|10,8%
|24,2%
|Баланс первичных и вторичных доходов
|-7,7
|-18,1%
|-1,2
|-36,8%
|-68,4%
|Доходы к получению
|13,6
|-12,3%
|2,6
|-13,3%
|-7,1%
|Доходы к выплате
|21,3
|-14,5%
|3,8
|-22,4%
|-42,4%
|Чистое приобретение финансовых активов, исключая резервные активы
|26,5
|-23,2%
|3,7
|-7,5%
|-11,9%
|Чистое принятие обязательств
|3,5
|1,9
|72,7%
В мае совокупный дефицит первичных и вторичных доходов уменьшился до $1,2 млрд ($1,9 млрд месяцем ранее). Основной вклад внесло снижение объема начисленных в пользу нерезидентов дивидендов крупными российскими компаниями.
В январе-мае дефицит баланса первичных и вторичных доходов уменьшился до $7,7 млрд с $9,4 млрд годом ранее. Это связано как с уменьшением суммы прибыли, реинвестированной иностранными инвесторами, так и со снижением начисленных в пользу нерезидентов дивидендов.
Иностранные активы (исключая резервные активы) в мае увеличились на $3,7 млрд против $4,0 млрд месяцем ранее в основном в форме увеличения прочих инвестиций.
Прирост иностранных активов в январе-мае 2025 года оценивается в $26,5 млрд против роста на $34,5 млрд годом ранее. ЦБ РФ отмечает, что это в текущем году обусловлено частичным погашением задолженности нерезидентов по незавершенным расчетам, а также снижением суммы исходящих переводов.
Внешние обязательства в мае увеличились на $1,9 млрд после сокращения на $1,7 млрд в апреле, преимущественно вследствие роста прямых инвестиций, в том числе в форме реинвестирования доходов и долгового финансирования.
Прирост внешних обязательств экономики за пять первых месяцев 2025 года составил $3,5 млрд (снижение на $2,7 млрд в сопоставимом периоде 2024 года) за счет роста прямых инвестиций в основном в форме начисления реинвестированных доходов, а также в результате замедления чистого погашения иностранных ссуд и займов.
Согласно базовому сценарию прогноза ЦБ, обновленному 25 апреля, по итогам 2025 года при средней за год цене российской нефти, определяемой для целей налогообложения, $60 за баррель профицит счета текущих операций ожидается в размере $38 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами - $111 млрд, отрицательное сальдо торговли услугами - $40 млрд, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов - $33 млрд.