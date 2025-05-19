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Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-апреле снизился на 32%

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-апреле 2025 года составило $21,1 млрд, что на 31,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда оно равнялось $30,9 млрд. Такая оценка платежного баланса опубликована на сайте Банка России.

Профицит торгового баланса РФ в январе-апреле 2025 года уменьшился на 15,9% - до $39,2 млрд по сравнению с $46,6 млрд за аналогичный период 2024 года.

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