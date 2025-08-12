Поиск

Сооснователь бренда "Махеевъ" получил 45,5% сети дискаунтеров "Находка"

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Сооснователь АО "Эссен Продакшн АГ" (основной бренд "Махеевъ") Вадим Махеев получил 45,5% в ООО "Табыш" - управляющей компании татарстанской сети дискаунтеров "Находка", сообщается в ЕГРЮЛ.

По данным реестра, 7 августа эта доля перешла к Махееву от Надежды Ереминой. Остальные 54,5% в уставном капитале "Табыша" принадлежат Екатерине Капустиной.

Эксперты, опрошенные "Коммерсантом" оценили долю Махеева в сумму до 7 млрд рублей. Источник издания на рынке ритейла предположил, что фактическая оплата могла не потребоваться, учитывая давнюю связь бизнесмена с сетью.

Региональные СМИ ранее сообщали, что структуры Махеева стояли у истоков "Находки". Косвенным подтверждением называлась передача этой сети в 2019 году значительной части торговых площадей из сети продуктовых магазинов "Эссен", которую в Поволжье развивали Махеев и совладелец "Эссен Продакшн АГ" Леонид Барышев.

В "Находку" входят более 370 магазинов в 11 регионах России, сообщается на ее сайте. Сеть дискаунтеров реализует продукты питания, одежду и обувь, а также товары для дома.

"Эссен Продакшн АГ" имеет основную площадку в татарстанской Елабуге (соусное производство "Махеевъ" и цех по производству полимерной тары), кондитерскую фабрику Essen в Набережных Челнах и производственный участок в Новосибирске.

По данным отчетности за 2023 год, компания контролируется семьями Леонида Барышева (57% в уставном капитале) и Махеева (43%), фамилия которого стала ее основным брендом.

