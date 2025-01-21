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Производитель соусов "Махеевъ" вложит 11,5 млрд руб. в расширение кондитерского производства

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - АО "Эссен Продакшн АГ" (основной бренд "Махеевъ") намерено вложить 11,52 млрд рублей в строительство производственного комплекса в Тукаевском районе Татарстана. Об этом сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития республики Талия Минуллина на итоговой коллегии ведомства во вторник.

Инвестпроект строительства нового кондитерского завода компании мощностью 40 тыс. тонн продукции в год в Тукаевском районе инвестиционный совет республики одобрил в октябре 2024 года. Ввод нового производства в эксплуатацию запланирован на 2026 год.

Инвестпроект также предусматривает строительство общежития для специалистов на 300 мест.

"Эссен Продакшн АГ" имеет основную площадку в татарстанской Елабуге (соусное производство "Махеевъ" и цех по производству полимерной тары), кондитерскую фабрику Essen в Набережных Челнах и производственный участок в Новосибирске.

По данным отчетности за 2023 год, компания контролируется семьями Леонида Барышева (57% в уставном капитале) и Вадима Махеева (43%), фамилия которого стала ее основным брендом.

АО "Эссен Продакшн АГ" Махеевъ
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