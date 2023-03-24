Производитель соусов "Махеевъ" увеличил годовую чистую прибыль в 3,3 раза

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - АО "Эссен Продакшн АГ" (основной бренд "Махеевъ") в 2022 году получило чистую прибыль в размере 2,8 млрд рублей, что в 3,3 раза больше, чем в 2021 году, сообщается в отчетности компании по РСБУ.

Выручка увеличилась на 21,4%, до 35,7 млрд рублей.

Продажи майонезной продукции выросли в денежном выражении на 13,1% - до 16,6 млрд рублей, томатной (кетчупов, томатной пасты и соусов) - на 46,3%, до 5,6 млрд рублей, кондитерской (конфет, батончиков и хрустящих трубочек) - на 29,8%, до 8,5 млрд рублей, сладкой (джемов и повидла) - на 11,7%, до 2,8 млрд рублей, приправ - на 18,7%, до 2 млрд рублей.

При этом за 2022 год цены на майонезную продукцию компании выросли на 17,8%, на томатную - на 35%, на кондитерскую - на 26,9%, на сладкую - на 21%, на приправы - на 20%, отмечается в отчетности.

Прибыль от продаж выросла вдвое - до 6,1 млрд рублей, доналоговая прибыль - в 3,2 раза, до 3,5 млрд рублей.

"Эссен Продакшн АГ" имеет основную площадку в Елабуге (соусное производство "Махеевъ" и цех по производству полимерной тары), кондитерскую фабрику Essen в Набережных Челнах и производственный участок в Новосибирске.

По данным отчетности за 2022 год, компания контролируется семьями Леонида Барышева (57% в уставном капитале) и Вадима Махеева (43%), фамилия которого стала ее основным брендом.