Экспорт химической продукции из России в I полугодии в денежном выражении вырос на 22%

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Экспорт химической продукции и каучуков из России в январе-июне 2025 года вырос на 22% относительно аналогичного периода 2024 года и составил $16,2 млрд, говорится в материалах ФТС.

В январе-мае было экспортировано химических товаров на $13,3 млрд. Таким образом, июньские поступления от реализованной за рубеж продукции составили $2,9 млрд (+3,6% к маю).

Импорт продукции химпрома в первом полугодии вырос на 6,7%, до $26,7 млрд. В июне российские компании импортировали продукции на $4,6 млрд (+2,2% к предыдущему месяцу).

Речь идет о товарах под кодами 28-40 товарной номенклатуры ВЭД. К ним относятся, в частности, продукты неорганической и органической химии, фармацевтическая продукция, удобрения, красители, эфирные масла и резиноиды, парфюмерия, моющие средства, смазочные материалы, клеи, взрывчатые вещества, фото- и кинотовары, прочие химические продукты, а также пластмассы, каучук, резина и изделия из них.

В 2024 году экспорт химической продукции и каучуков из России вырос на 1,3%, до $27,6 млрд, а импорт снизился на 4%, до $53,5 млрд.