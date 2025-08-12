Экспорт российской сельхозпродукции в январе-июне снизился на 14,6%

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Россия в январе-июне 2025 года экспортировала продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) на $17,8 млрд, что на 14,6% меньше, чем годом ранее ($20,9 млрд), сообщается в материалах Федеральной таможенной службы на сайте ведомства.

Импорт этой продукции увеличился на такой же показатель - на 14,6%, до $20,6 млрд с $18 млрд за январь-июнь 2024 года.

В январе-мае темпы падения экспорта составляли 13,7%, роста импорта - 13,9%.

В 2024 году, по данным ФТС, Россия экспортировала продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья (кроме текстильного) на $42,6 млрд, что на 1,1% меньше, чем в 2023 году ($43,1 млрд). В то же время импорт продукции АПК увеличился на 7%, до $37,7 млрд с $35,2 млрд годом ранее. В 2023 году по сравнению с 2022 годом экспорт увеличился на 4,3%, до $43,1 млрд с $41,3 млрд, импорт снизился на 1,7%, до $35,1 млрд с $35,8 млрд.

Основными экспортными продуктами российского АПК являются зерновые и зернобобовые культуры, масложировая продукция, рыба и морепродукты.

Согласно поставленной президентом задаче по увеличению экспорта продукции АПК к 2030 году в полтора раза по сравнению с 2021 годом, в 2030 году поставки за рубеж должны быть на уровне $55,2 млрд.