Акционеры "Ингосстраха" приняли решение об увеличении уставного капитала

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Акционеры СПАО "Ингосстрах" на внеочередном общем собрании приняли решение об увеличении уставного капитала на 18,15 млрд рублей, сообщил страховщик.

Компания увеличит уставный капитал путем выпуска дополнительных обыкновенных акций в количестве 1,65 млрд штук номинальной стоимостью 11 рублей каждая, размещаемых посредством проведения закрытой подписки среди акционеров страховщика.

Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения будут установлены советом директоров не позднее начала размещения акций, форма оплаты - денежные средства и ценные бумаги.

Кроме того, акционеры "Ингосстраха" одобрили вступление страховщика в деловые советы при Торгово-промышленной палате России, а именно: Российско-Казахстанский деловой совет; деловой совет по сотрудничеству с Индией; Российско-Вьетнамский деловой совет; деловой совет по сотрудничеству с Индонезией; деловой совет по сотрудничеству с Малайзией; деловой совет Россия - Бразилия; Российско-Турецкий деловой совет; Российско-эмиратский деловой совет; Российско-Катарский деловой совет; Российско-Монгольский деловой совет; Российско-Азербайджанский деловой совет; Российско-Армянский деловой совет; Российско-Кыргызский деловой совет; Российско-Узбекский деловой совет; Российско-Таджикской деловой совет.

По данным ЦБ, общие сборы компании "Ингосстрах" за 2024 год составили 196,5 млрд рублей (6-е место среди компаний-лидеров по этому показателю, доля рынка 5,3%). Темпы прироста премий к 2023 году - 13,8%. Выплаты компании за прошлый год достигли 98 млрд рублей, темпы прироста показателя - 26,3% к аналогичному за 2023 год. Общий уровень выплат СПАО "Ингосстрах" за прошлый год - 49,2% против 44,3% годом ранее.