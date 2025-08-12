Поиск

Акционеры "Ингосстраха" приняли решение об увеличении уставного капитала

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Акционеры СПАО "Ингосстрах" на внеочередном общем собрании приняли решение об увеличении уставного капитала на 18,15 млрд рублей, сообщил страховщик.

Компания увеличит уставный капитал путем выпуска дополнительных обыкновенных акций в количестве 1,65 млрд штук номинальной стоимостью 11 рублей каждая, размещаемых посредством проведения закрытой подписки среди акционеров страховщика.

Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения будут установлены советом директоров не позднее начала размещения акций, форма оплаты - денежные средства и ценные бумаги.

Кроме того, акционеры "Ингосстраха" одобрили вступление страховщика в деловые советы при Торгово-промышленной палате России, а именно: Российско-Казахстанский деловой совет; деловой совет по сотрудничеству с Индией; Российско-Вьетнамский деловой совет; деловой совет по сотрудничеству с Индонезией; деловой совет по сотрудничеству с Малайзией; деловой совет Россия - Бразилия; Российско-Турецкий деловой совет; Российско-эмиратский деловой совет; Российско-Катарский деловой совет; Российско-Монгольский деловой совет; Российско-Азербайджанский деловой совет; Российско-Армянский деловой совет; Российско-Кыргызский деловой совет; Российско-Узбекский деловой совет; Российско-Таджикской деловой совет.

По данным ЦБ, общие сборы компании "Ингосстрах" за 2024 год составили 196,5 млрд рублей (6-е место среди компаний-лидеров по этому показателю, доля рынка 5,3%). Темпы прироста премий к 2023 году - 13,8%. Выплаты компании за прошлый год достигли 98 млрд рублей, темпы прироста показателя - 26,3% к аналогичному за 2023 год. Общий уровень выплат СПАО "Ингосстрах" за прошлый год - 49,2% против 44,3% годом ранее.

Ингосстрах
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Высокий сезон на рынке недвижимости не состоялся из-за дорогой ипотеки

"Яндекс" ждет роста цен из-за запрета в Петербурге работы мигрантов в доставке и такси

"Яндекс" ждет роста цен из-за запрета в Петербурге работы мигрантов в доставке и такси

Трамп выдвинет главного экономиста Heritage Энтони на пост главы Бюро статистики BLS

Крупнейший производитель лития в мире провел перестановки в топ-менеджменте

Крупнейший производитель лития в мире провел перестановки в топ-менеджменте

Сальдо торгового баланса РФ в I полугодии снизилось на 18,4%, до $63,9 млрд

Индексы МосБиржи и РТС на старте основной сессии снизились на 0,1%

Индексы МосБиржи и РТС на старте основной сессии снизились на 0,1%

VK Tech в I полугодии нарастил выручку в 1,5 раза, скорректированную EBITDA – в 2,7 раза

Глава Intel провел "искреннюю и конструктивную" встречу с Трампом

Нефть Brent подорожала до $66,96 за баррель

Нефть Brent подорожала до $66,96 за баррель

Уолл-стрит закрылась в минусе в ожидании данных об инфляции

Уолл-стрит закрылась в минусе в ожидании данных об инфляции
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6944 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2343 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });