Чистая прибыль "Ингосстраха" в I полугодии снизилась почти в два раза

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Ингосстраха" в I полугодии этого года снизилась в 1,8 раза к уровню I полугодия 2024 года и составила 8,3 млрд рублей против 15,4 млрд рублей, согласно опубликованной отчетности.

Выручка компании по страхованию за период достигла 99,3 млрд рублей по сравнению с 94,3 млрд рублей годом ранее.

Расходы по договорам страхования и перестрахования были на уровне 76,3 млрд рублей по итогам I полугодия этого года против 71,2 млрд рублей годом ранее. Одновременно общие административные расходы выросли до 5,9 млрд рублей против 4,2 млрд рублей. Результат по оказанию страховых услуг снизился до 18 млрд рублей по сравнению с 20,7 млрд в I полугодии прошлого года.

Полученные "Ингосстрахом" процентные доходы увеличились за период до 16,7 млрд рублей против 10,5 млрд рублей в I полугодии прошлого года.

Активы на конец I полугодия этого года сократились до 310,8 млрд рублей с 311,7 млрд на дату 31 декабря 2024 года. Одновременно капитал компании увеличился до 163,4 млрд рублей со 153 млрд рублей на конец декабря 2024 года.

Показатели уставного и резервного капитала страховщика за рассматриваемый период оставались без изменений - 28,3 млрд рублей и 3,8 млрд рублей соответственно.

Согласно ранее опубликованным планам "Ингосстраха", акционеры предполагают рассмотреть вопрос о повышении размера уставного капитала компании на внеочередном общем собрании 7 августа. Пределы планируемого повышения показателя страховщиком пока не раскрываются.

"Вопрос об увеличении уставного капитала в рамках реализации долгосрочных стратегических приоритетов будет рассматриваться на собрании акционеров, после которого последуют соответствующие комментарии", - пояснили "Интерфаксу" в компании.

Ранее сообщалось со ссылкой на опубликованную отчетность, что показатель чистой прибыли в I квартале 2025 года в стандартах ОСБУ снизился в 11 раз к уровню I квартала 2024 года и составил 633 млн рублей против 7 млрд рублей.

Агентству в компании тогда уточнили, что "изменение показателя было связано с переоценкой валютных активов, а также с применением новой учетной политики" (страховщики начали применять стандарт МСФО 17 для составления отчетности, что влияет на расчет целого ряда существенных показателей).