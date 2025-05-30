Чистая прибыль "Ингосстраха" в I квартале снизилась на порядок

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Ингосстраха" в I квартале 2025 года в стандартах ОСБУ снизилась в 11 раз в годовом исчислении и составила 633 млн рублей против 7 млрд рублей, сказано в отчетности страховщика.

Как сказали "Интерфаксу" в компании, "изменение показателя связано с переоценкой валютных активов, а также с применением новой учетной политики" (страховщики начали применять стандарт МСФО 17 для составления отчетности, что влияет на расчет целого ряда существенных показателей - ИФ).

Собранные в I квартале 2025 года общие премии (выручка) были на уровне 49,2 млрд рублей против 46,6 млрд рублей годом ранее.

Одновременно общие расходы по договорам страхования компании составили 34,8 млрд рублей против 36,7 млрд рублей в I квартале 2024 года.

Активы страховщика по состоянию на 31 марта 2025 года были на уровне 310,1 млрд рублей против 311,7 на 31 декабря 2024 года. Капитал на те же даты увеличился до 154,4 млрд рублей по сравнению со 153 млрд рублей.

Результат от страховой деятельности "Ингосстраха" в I квартале текущего года составил 10,2 млрд рублей против 7, 4 млрд рублей по итогам I квартала 2025 года.

Результат от инвестиционной деятельности за этот период характеризовался отрицательным показателем - минус 3,7 млрд рублей по сравнению с плюс 3,4 млрд рублей в I квартале прошлого года.

Процентные доходы, полученные "Ингосстрахом" за первые 3 месяца текущего года от инвестиционной и финансовой деятельности, составили 8,2 млрд рублей против 5 млрд рублей за тот же период прошлого года.

Аквизиционные расходы страховщика за тот же период превысили 7 млрд рублей по сравнению с 5,5 млрд рублей в I квартале 2025 года, оплата расходов по урегулированию убытков была на уровне 639,9 млн против 459,5 млн рублей. Поступления по регрессным требованиям и суброгации практически удвоились за период и достигли 1,7 млрд рублей по сравнению с 842 млн рублей.

Комментируя на этой неделе "Интерфаксу" эффект начала применения стандарта МСФО 17 при составлении отчетности российскими страховщиками в целом, зампред Банка России Филипп Габуния сказал, что "страховой рынок с этим справляется".

При этом он напомнил, что "для оценки финансовой устойчивости страховщиков мы не используем МСФО 17, а используем свою надзорную отчетность. Где-то эти принципы совпадают, где-то нет. Вместе с тем МСФО 17 дает большие возможности страховщикам для гибкости в своих оценках".

Отвечая на вопрос об общем влиянии введения стандарта МСФО 17 на финансовую устойчивость игроков страхового рынка Габуния сообщил: "С точки зрения влияния на финансовую устойчивость участников страхового рынка - это нейтральное событие, там все хорошо".

Стандарт МСФО 17 обязателен к применению во всем мире для стран, использующих принципы МСФО.