Экспорт нефти из России и Центральной Азии в июне символически вырос к маю

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Общий объем экспорта нефти из России и стран Центральной Азии в июне составил в среднем около 6,5 млн баррелей в сутки (б/с), что на 23 тысячи б/с, или менее чем на 1% больше, чем в мае, сообщается в ежемесячном отчете ОПЕК.

По сравнению с июнем 2024 года экспорт остался неизменным.

Экспорт через систему "Транснефти" в июне снизился относительно предыдущего месяца на 67 тысяч б/с, или примерно на 2%, до 3,7 млн б/с. Это также на 3% меньше, чем в июне-2024.

Поставки нефти из портов Балтийского моря в июне выросли к маю на 112 тысяч б/с, или на 8%, до чуть менее 1,5 млн б/с. Аналогичный уровень был зафиксирован в июне-2024. Рост поставок месяц к месяцу обусловлен увеличением экспорта как из Приморска - на 26 тысяч б/с, или на 3%, до 841 тысячи б/с, так и из Усть-Луги - на 86 тысяч б/с, или на 15%, до 667 тысяч б/с.

Экспорт из Новороссийска в июне снизился к маю на 26 тысяч б/с, или примерно на 2%, до 472 тысяч б/с.

Прокачка по нефтепроводу "Дружба" в июне снизились к предыдущему месяцу на 16 тысяч б/с, или на 6%, до 238 тысяч б/с. При этом данный показатель на 63 тысячи б/с, или 36% больше аналогичного за июнь прошлого года.

Экспорт в Китай по трубопроводу ВСТО в июне снизился к маю на 29 тысяч б/с, или на 5%, до 603 тысяч б/с. Это на 3% больше, чем в июне-2024. Объем поставок через тихоокеанский порт Козьмино снизился на 108 тысяч б/с, или почти на 11%, до 892 млн б/с. Данный показатель на 29 тысяч б/с, или на 3% выше, чем в июне 2024 года.

Совокупная перевалка нефти в дальневосточных портах Де-Кастри и Анива в июне составила 210 тысяч б/с. В частности, поставки из Де-Кастри снизились к маю на 3 тысячи б/с, или примерно на 2%, из Анивы - на 43 тысячи б/с, или на 46%.

Экспорт через терминал "ЛУКОЙЛа" в Варандее в Баренцевом море в июне по сравнению с маем вырос на 8 тысяч б/с, или примерно на 8%, до 98 тысяч б/с. Данный показатель соответствует уровню поставок в июне-2024.

Экспорт нефти из Центральной Азии в июне составил в среднем 238 тысяч б/с, что на 12 тысяч б/с, или на 5% больше, чем в мае. Это также на 19 тысяч б/с, или на 9% больше, чем в июне-2024.

Общий экспорт из региона Черного моря с терминала КТК вырос к маю на 122 тысячи б/с, или примерно на 8%, до 1,6 млн б/с. Относительно июня-2024 поставки были выше на 194 тысячи б/с, или на 14%. Экспорт по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) в июне увеличился на 10 тысяч б/с, или на 2%, до 578 тысяч б/с. Это на 66 тысяч б/с, или на 10% меньше, чем в июне-2024.

Общий экспорт нефтепродуктов из России и Центральной Азии в июне снизился к маю на 122 тысячи б/с, или примерно на 5%, до 2,4 млн б/с. При этом данный показатель на 215 тысяч б/с, или почти на 10% выше уровня за аналогичный месяц 2024 года. Снижение поставок в июне связано, прежде всего, с падением экспорта бензина и газойля.