В докладе ОПЕК отмечен рост загрузки НПЗ в июле на 2 млн б/с к прошлом году

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Потребление нефти нефтеперерабатывающими заводами в мире росло с апреля текущего года и в июле достигло максимума в 83,6 млн б/с, в июле загрузка НПЗ выросла на 884 тыс. б/с к июню и на 2 млн б/с в годовом исчислении, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.

Основная часть прироста пришлась на Азию, особенно на Китай, что отражает восстановление операционной деятельности после тяжелого сезона технического обслуживания НПЗ весной. Увеличение потребления нефти произошло на фоне роста самих мощностей, несмотря на закрытие крупнейшего НПЗ китайской Petrochina, которая планирует заместить его заводом меньшей мощности на новой площадке.

Аналитики ОПЕК полагают, что существует еще потенциал роста производства нефтепродуктов, поскольку не все новые мощности в мире задействованы, закрытие мощностей лишь частично нивелирует рост новых. Ожидается, что новые крупные НПЗ будут постепенно наращивать объемы переработки в IV квартале 2025 года и I квартале 2026 года, "срезая" маржу переработки.