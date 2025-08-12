Поиск

В докладе ОПЕК отмечен рост загрузки НПЗ в июле на 2 млн б/с к прошлом году

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Потребление нефти нефтеперерабатывающими заводами в мире росло с апреля текущего года и в июле достигло максимума в 83,6 млн б/с, в июле загрузка НПЗ выросла на 884 тыс. б/с к июню и на 2 млн б/с в годовом исчислении, говорится в ежемесячном отчете ОПЕК.

Основная часть прироста пришлась на Азию, особенно на Китай, что отражает восстановление операционной деятельности после тяжелого сезона технического обслуживания НПЗ весной. Увеличение потребления нефти произошло на фоне роста самих мощностей, несмотря на закрытие крупнейшего НПЗ китайской Petrochina, которая планирует заместить его заводом меньшей мощности на новой площадке.

Аналитики ОПЕК полагают, что существует еще потенциал роста производства нефтепродуктов, поскольку не все новые мощности в мире задействованы, закрытие мощностей лишь частично нивелирует рост новых. Ожидается, что новые крупные НПЗ будут постепенно наращивать объемы переработки в IV квартале 2025 года и I квартале 2026 года, "срезая" маржу переработки.

ОПЕК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ОПЕК сохранила прогноз роста спроса на нефть в 2025 году и повысила на 2026 г.

ОПЕК сохранила прогноз роста спроса на нефть в 2025 году и повысила на 2026 г.

Высокий сезон на рынке недвижимости не состоялся из-за дорогой ипотеки

"Яндекс" ждет роста цен из-за запрета в Петербурге работы мигрантов в доставке и такси

"Яндекс" ждет роста цен из-за запрета в Петербурге работы мигрантов в доставке и такси

Трамп выдвинет главного экономиста Heritage Энтони на пост главы Бюро статистики BLS

Крупнейший производитель лития в мире провел перестановки в топ-менеджменте

Крупнейший производитель лития в мире провел перестановки в топ-менеджменте

Сальдо торгового баланса РФ в I полугодии снизилось на 18,4%, до $63,9 млрд

Индексы МосБиржи и РТС на старте основной сессии снизились на 0,1%

Индексы МосБиржи и РТС на старте основной сессии снизились на 0,1%

VK Tech в I полугодии нарастил выручку в 1,5 раза, скорректированную EBITDA – в 2,7 раза

Глава Intel провел "искреннюю и конструктивную" встречу с Трампом

Нефть Brent подорожала до $66,96 за баррель

Нефть Brent подорожала до $66,96 за баррель
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6945 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2343 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе445 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России90 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });