Длительность трудовой жизни среднего европейца выросла в 2024 году до 37,2 года

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Средняя ожидаемая продолжительность трудовой жизни в странах Евросоюза в 2024 году увеличилась до 37,2 года по сравнению с 36,9 в 2023 году, сообщило статистическое управление ЕС (Eurostat).

Показатель - это прогноз того, сколько лет человек, которому в прошлом году было 15 лет, будет оставаться в составе трудоспособного населения на протяжении своей жизни.

Среди государств Евросоюза самая долгая продолжительность трудовой жизни ожидается в Нидерландах (43,8 года), Швеции (43 года) и Дании (42,5 года). Меньше всех будут работать жители Румынии (32,7 года), Италии (32,8 года), а также Хорватии, Греции и Болгарии (34,8 года).

В Германии показатель равнялся 40 годам, во Франции - 37,2 года, в Испании - 36,5 года.

У мужчин в ЕС средняя длительность труда составляла 39,2 года, у женщин - 35 лет. Разница в этом показателе, которая сейчас составляет 4,2 года, значительно снизилась с 2001 года, когда она равнялась 7 годам.

Эстония является единственной страной, где женщины работают дольше мужчин. В Литве и Латвии показатели у разных полов практически не отличаются.

С 2001 года длительность трудовой жизни европейцев постоянно увеличивалась, однако в 2020 году она снизилась из-за пандемии COVID-19, отмечается в сообщении статуправления. В 2001 году показатель составлял 32 года, в 2014 году - 34,8 года, в 2019 году - 35,9 года, а затем в 2020 году опустился до 35,6 года.

Eurostat Евросоюз Германия Румыния Швеция Дания
